新华社开罗5月20日电 题：盛赞中国诚意 期待共创未来——习近平主席向阿盟峰会致贺信引发阿拉伯国家人士热烈反响

新华社记者

5月19日，国家主席习近平向阿拉伯国家联盟首脑理事会会议轮值主席沙特国王萨勒曼致贺信，祝贺第32届阿拉伯国家联盟（阿盟）首脑理事会会议在吉达召开。习近平主席的贺信在阿拉伯国家引发热烈反响，多国人士高度评价中国在阿拉伯国家团结自强道路上发挥的积极作用，认为贺信再次展现了中国愿同阿拉伯国家携手前行、共谋发展的坚定决心，期盼共同构建更高水平的中阿战略伙伴关系。

和风劲吹 阿拉伯世界团结自强共谋发展

沙特阿拉伯和伊朗在中国斡旋下复交以来，中东掀起“和解潮”。本届峰会，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德代表叙利亚回归阿盟大家庭。习近平主席在贺信中说：“我很高兴看到，阿拉伯国家在团结自强道路上持续迈出新步伐，取得新成果。”

“中国成功斡旋沙伊复交开启了中东和解新时代，其他海湾国家与伊朗实现关系正常化，卡塔尔和巴林也实现了关系正常化，阿盟重新接纳叙利亚为其成员国，这都是中东‘和解潮’的广泛体现。”卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特评价，中国在阿拉伯国家团结自强道路上发挥了积极作用。

在巴勒斯坦政治分析人士海塞姆·达拉格马看来，中国促成沙伊复交彰显中国助力解决中东地区问题的诚意，也为叙利亚回归阿盟打下了基础。“在巴勒斯坦问题上，中国始终坚定支持巴勒斯坦事业，期待中国未来发挥更大作用。”

叙利亚政治分析人士乌萨马·达努拉说，中国在参与中东地区事务时强调互利共赢，劝和促谈，取得了丰硕成果，中国的作用受到中东地区国家的高度认可。

加强协作 落实好首届中阿峰会成果

去年12月，首届中国－阿拉伯国家峰会在沙特首都利雅得成功召开。阿拉伯国家人士深切感受到，首届中阿峰会开启了双方多领域合作的新阶段，中阿战略伙伴关系正不断向前发展，习近平主席的贺信再次展现了中国愿同阿拉伯国家携手前行、共谋发展的坚定决心。

达拉格马说，中阿合作始终建立在平等互利、合作共赢的基础上，中阿峰会是双边关系史上的重要里程碑，为中阿未来发展打下基础。

“中国被视为阿拉伯世界的重要伙伴，也是阿拉伯国家解决地区问题、实现发展稳定的支持力量。”埃及赫勒万大学政治学教授穆罕默德·希米以埃中关系举例说，近年来，两国经贸合作实现跨越式发展。越来越多的中国企业到埃及投资，参与苏伊士运河经济区、新行政首都中央商务区、阿拉曼新城投资建设等，助力埃及经济社会发展。

黎巴嫩国家研究中心主任阿德南·布尔吉认为，同中国加强合作是黎巴嫩克服经济困难、实现发展的一条有益途径。他说，黎巴嫩在经贸领域正同中国加强往来，还在基础设施建设项目上同中国开展务实合作。

续写辉煌 打造更高水平中阿战略伙伴关系

习近平主席在贺信中说：“中方愿同阿拉伯国家一道，弘扬中阿友好精神，落实好首届中阿峰会成果，打造更高水平的中阿战略伙伴关系，续写中阿友谊新篇章。”阿拉伯国家人士表示期待阿中双方分享更多经济发展机遇，在日益深化的互利合作中迎来更加繁荣的未来。

写有多部解读中国发展著作的约旦作家萨米尔·艾哈迈德说，约旦在很大程度上受益于与中国的经贸关系，通过吸引更多的中国企业在工业和科技领域投资，同中国开展更高水平的经贸合作，约旦经济将有机会实现质的飞跃。

突尼斯人民运动党发言人穆赫辛·纳布提说：“中国和阿拉伯国家都拥有悠久文明，中国提出的共建‘一带一路’倡议体现了文明的力量。”

“首届中阿峰会上提出的中阿务实合作‘八大共同行动’，为中阿深化合作擘画了蓝图。”赖特表示，中国和阿拉伯国家在基础设施建设、能源、航天等领域的合作将加速开展，阿拉伯国家希望从中国的发展经验中获益。中国还能在调解地区紧张局势、推动建立区域安全框架方面发挥更大作用。

沙特国王大学教授易卜拉欣·沃哈伊布指出，首届中阿峰会为中阿关系发展注入新动能。“我相信，在中国助力下，阿拉伯国家联合自强之路将越走越宽，中阿关系也必将迎来更高水平的发展。”（综合新华社驻中东地区记者报道，执笔记者：李芮）

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