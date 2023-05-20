新华社东京5月20日电 日本名古屋大学和关西学院大学研究团队日前发布的新研究显示，芥末等十字花科植物中的一种辛辣物质能抑制植物叶片气孔张开，这会给植物的枯萎过程带来变化。相关研究有望帮助人们找到可应用于叶菜和鲜花保鲜的更高效方法。

据共同社等日本媒体报道，植物通过叶片上的气孔吸收光合作用所需的二氧化碳，并释放氧和水蒸气。气孔开合影响植物的枯萎过程。名古屋大学和关西学院大学研究团队尝试了解哪些化合物能有效控制叶片气孔开合。

研究团队分析约3万种化合物后发现，芥末等十字花科植物含有的异硫氰酸苄酯在抑制植物叶片气孔张开方面的效果最好。该物质是这类植物辛辣味道的来源之一，能够保护植物免受细菌侵害。

研究人员直接将异硫氰酸苄酯涂于鲜切菊花的叶子上，抑制叶子上的气孔张开，成功让菊花的枯萎过程延后。他们还改变了异硫氰酸苄酯的部分分子结构，合成了能抑制气孔张开的化合物。这种人造化合物只需异硫氰酸苄酯2%的用量就能起到延缓菊花枯萎的作用，也延长了白菜叶子的保鲜期。

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