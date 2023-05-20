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“加深中国和中亚关系的新起点”

——外媒记者热议中国—中亚峰会

2023年05月20日13:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网西安5月20日电（记者杨倩、徐祥丽）5月18日至19日，中国—中亚峰会在陕西省西安市举办。峰会期间，中国同中亚五国达成系列合作共识。外媒记者对本次峰会成果反响热烈。

哈萨克斯坦新闻报网站总编辑瓦列里·苏尔加诺夫对人民网记者表示，期待峰会之后中国和中亚的关系更加亲密、合作更加紧密。“峰会提供了这样一个机会，让中国和中亚五国互相交流，加深友谊。”

苏尔加诺夫指出，对于中亚五国来说与中国合作意义重大。“因为中国将与中亚国家开展高新技术合作，而西方国家不会提供这种帮助。中国和中亚五国签署了多领域合作计划，中国和中亚合作的前景可期。”

巴基斯坦观察家报记者萨伍德·费萨尔表示，中亚是“一带一路”这一互利共赢倡议的重要组成部分。“在古丝绸之路的起点西安见证中国和中亚关系水平的提升，以及‘一带一路’的未来发展，我感到非常高兴。”他说，“全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为世界和平稳定与亚洲繁荣发展注入了正能量。中亚跟巴基斯坦也是邻居，所以本次峰会对我们也非常重要。”

塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社记者阿努舍尔沃恩·拉苏罗夫表示，中国与中亚国家在“一带一路”、上海合作组织框架下有着密切合作。

“六国元首在中国—中亚峰会上讨论了深化经济合作、扩大贸易和科技领域合作等问题。中国是中亚最大的贸易伙伴，中国正在积极投资中亚的基础设施，如公路、铁路、水力发电厂等，进一步提升了中国与中亚之间的经贸合作潜力。”

拉苏罗夫强调，从这一切可以得出结论，中国与中亚之间的合作很重要，能够推动各个领域的发展。中国—中亚元首会晤机制有助于加强合作，并讨论地区下一步发展的重要问题。

吉尔吉斯斯坦国家广播电视公司记者萨拉巴特·艾尔济太表示，昨天两国签署了各领域合作协议，中国—中亚峰会对吉尔吉斯斯坦和中国的经济合作意义非凡。“期待中国和吉尔吉斯斯坦的合作更进一步，因为中国是我国重要的战略伙伴。”

利比里亚广播电台记者弗朗西斯·佩莱纳表示，中国—中亚峰会是加深中国和中亚关系的新起点，对于促进双方政治互信、经济合作、人文交流都是一个好的起点。

他说：“中国同中亚的合作为世界各国树立了一个可以效仿的榜样：大国和小国一起商量，解决面临的难题，推动经济发展，造福人民生活。我们今天见证的一切就是一个很好的例子。我很高兴从西非一路来到西安报道这场历史性的峰会。”

(责编：贾文婷、张悦)

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