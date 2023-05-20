新华社巴西利亚5月19日电（记者卞卓丹）巴西亚马孙人类与环境研究所提供的最新数据显示，今年1月至4月，巴西亚马孙地区森林砍伐面积约为1203平方公里，较2022年同期下降了36%。

据巴西媒体报道，巴西总统卢拉此前表示，环境保护，特别是亚马孙地区的保护，是新一届政府的优先事项。他已签署多项相关行政法令，恢复亚马孙地区基金运作，打击滥伐森林的行为。

但亚马孙人类与环境研究所的报告也指出，巴西亚马孙地区森林今年前4个月的受破坏面积仍居过去15年中的第三高位，仅次于2021年的1963平方公里和2022年的1884平方公里。同时，尽管总体上砍伐面积减少，但在部分地区仍出现了同比增长的情况，其中“最紧急的状况”发生在北部的罗赖马州，该州森林砍伐面积同比增长了73%。

该研究所研究员拉里莎·阿莫林指出，从历史上看，亚马孙地区森林的砍伐面积往往会在夏季到来后增加，因此必须在压力最大的地区对非法伐木者实施紧急检查、识别和惩罚。研究员比安卡·桑托斯则警告说，目前农业扩张的压力很大，要采取紧急检查等措施以避免砍伐行为重新抬头。

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