新华社日本广岛5月20日电 通讯：“战争会议！即刻解散！”——多国人士集会抗议G7广岛峰会召开

新华社记者姜俏梅 张伊伊 沈红辉

“反对广岛峰会！”“G7峰会是战争会议！”“即刻解散峰会！”……响亮的口号伴随着鼓声在广岛市上空回荡。

连日来，日本多个团体联合多国人士多次发起声势浩大的集会游行，抗议19日至21日在广岛举行的七国集团（G7）峰会。

19日中午时分，广岛上空阴云密布，参加抗议活动的人络绎不绝。人群中有白发老者、年轻学子、坐着轮椅的残障人士，也有不远万里赶来的外国人士。人们在现场拉起日、英、韩等多国语言的横幅——“抗议广岛峰会召开”“G7滚出亚太”“反对日美军事同盟”……醒目的大字是对G7峰会的抗议，也是反对战争、祈盼和平的心声。

集会游行组织方在宣传资料上这样写道：七国集团拒绝和无视联合国做出的决定，肆意干涉和影响世界大事，引发气候变化、粮食短缺、能源价格飙升、战乱和贫困等各种危机。

专程从美国前来参加集会的反战人士科迪·厄本说，他坚决反对G7峰会，七国集团是“富国俱乐部的阴谋小圈子”，对日本人民、亚太地区人民、全世界人民都有害，是世界人民头号威胁。一名菲律宾男子在集会上发言指出，G7峰会无非是为进一步巩固在美国霸权下推行新自由主义政策的阴谋。美国以回归亚太地区为借口，拉拢亚太地区其他国家搞“小圈子”。

日本民众则对日美军事同盟最新动向表示强烈的担忧和不满。来自福冈的一名男士对记者表示，日美强化军事同盟、建设导弹基地，不仅不能给日本带来和平，反而加重战争危机。他说：“我今年50岁，一想到余生还要在战争恐怖中度过就令人无法容忍。”

生活在北海道的老奶奶小林也是为反战而来。她说，日本政府本应实行和平外交，与亚洲邻国友好相处，但现在却与美国捆绑在一起，四处修建军事基地，日本人已经感受到战争危机正在逼近。

另据“8·6广岛大行动实行委员会”事务局长宫原亮介绍，在18日的游行过程中，一名抗议者被警方逮捕，目前仍被关押。19日他们在广岛市一处公园组织了两场示威游行，参加者达数百人。20日至21日，他们还将举行多次示威游行活动，并呼吁更多市民加入，共同发出反对呼声。

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