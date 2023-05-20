人民网墨西哥城5月19日电（记者彭敏） 当地时间5月18日，由中国驻墨西哥大使馆主办，墨西哥瓜达拉哈拉大学孔子学院承办的第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛墨西哥赛区决赛在瓜达拉哈拉市大学文化中心正式拉开序幕，这也是瓜大孔院自正式挂牌后首次举办“汉语桥”比赛。

比赛现场大合影。瓜达拉哈拉大学孔子学院供图

当日，中国驻墨使馆教育专员吴小燕出席并致辞。尤卡坦自治大学孔子学院外方院长安德烈斯·阿鲁哈、墨西哥国立自治大学孔子学院中方代理院长李智宇和外方院长珍妮·阿科斯塔，奇瓦瓦孔子学院中方院长滕学明等作为特邀嘉宾及评委出席。

比赛过程中，7名来自墨全国各地的中学生选手使尽浑身解数、大显身手。比赛共分为命题演讲、才艺展示和知识问答三个部分。在演讲环节，选手们围绕大赛主题“追梦中文，不负韶华”声情并茂地讲述了自己与中文的奇遇，分享了学习中文的经历。才艺表演环节，选手们通过表演中国特色舞蹈、流行歌曲、绘画、情景剧等各式各样的中华才艺，给在场的观众们留下了深刻印象。知识问答环节，需现场即时回答有关中国历史、地理、文化、时政等方面的提问，选手们的对答如流充分地展示了对中华文化的深刻理解。

经过激烈角逐，来自尤卡坦自治大学孔子学院的安德烈斯·宾多凭借优异的表现脱颖而出，夺得了本次比赛的第一名，来自墨西哥国立自治大学孔院和尤卡坦自治大学孔院的安娜·乌丝坎加和埃米利奥·埃尔南德斯获得了第三名。最后，来自瓜达拉哈拉大学孔子学院及瓜城其他中学四名选手获得了优秀奖，尽管这些选手们学习中文的时间很短，但是大家的出色表现给评委和现场观众留下了深刻印象。

第一名获奖者安德烈斯·宾多。瓜达拉哈拉大学孔子学院供图

此次比赛不仅为墨西哥学习中文的青少年们提供了展示语言能力和相互学习交流的平台，激励了大家学习中文的热情和兴趣，同时也更好地巩固了中墨两国之间文化交流的桥梁。

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