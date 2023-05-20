人民网罗马5月19日电（记者谢亚宏）国家能源集团国华投资欧洲新能源公司与希腊科莫蒂尼第十一小学近日联合举办“新能源进校园”活动，通过实操式授课、互动式交流，生动展示中国企业践行绿色发展的良好形象，增进希腊青少年对清洁能源和中国能源企业的了解，深化与希腊民众、师生的友好交流。

希腊东马其顿-色雷斯省省长克里斯托斯·麦迪奥斯，中国驻希腊大使肖军正，科莫蒂尼市市长约阿尼斯·卡拉尼斯出席活动并致辞，国家能源集团国华投资公司董事长王广群视频致辞。欧洲新能源公司风电场所在地教育部门相关负责人、科莫蒂尼第十一小学师生100余人参加活动。国华投资本部青年员工在北京通过视频观摩活动。

克里斯托斯·麦迪奥斯表示，能够得到来自国家能源集团这样一家在能源方面成绩斐然的中国公司的支持，对于孩子们来说十分重要。通过新能源知识科普，能让孩子们获得更多与新能源、风能相关的知识也至关重要。同时，国家能源集团捐赠的教学设备也会让学校的教学过程更为完善，让孩子们获得更好的学习环境。希望在未来我们能够有更多的交流与合作。

中国驻希腊大使肖军正表示，热切地期待并祝愿国家能源集团欧洲新能源公司“新能源进校园”活动，能够在小朋友心目中点燃对未来美好生活和通过技术进步加快人类发展步伐的新希望，也期待能通过本次活动种下传承中希友好的新种子。

约阿尼斯·卡拉尼斯表示，非常高兴国家能源集团来到科莫蒂尼，选择对学校进行慷慨捐赠以及给孩子们带来新能源知识的科普讲座。希望“新能源进校园”这种有意义的活动一直办下去，我们也会竭尽所能为中国企业在当地的发展提供帮助。

王广群表示，国华投资公司将保持与希腊民众、师生的友好交流，增强与青少年群体的同频共振；将始终秉持“绿色发展”的理念，携手希腊各界，助推风电、光伏等新能源产业发展壮大，共同谱写清洁能源新未来。

国华投资欧洲新能源公司技术专家为小学师生普及了新能源知识。小学生们踊跃发言，围绕风机发电原理、如何处理风机故障同技术专家积极互动，现场气氛热烈。讲座还特别设置了风机模型组装比赛环节，80名小学生分为7组，共同完成了风机模型组装。看着自己亲手组装的小风机徐徐转动，犹如真的在发电一般，孩子们欢呼雀跃。

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