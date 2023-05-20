活动现场。 中国驻罗马旅游办事处供图

人民网罗马5月19日电（记者谢亚宏、孔歌）由中国文化和旅游部、中国驻意大利大使馆主办，中国驻罗马旅游办事处承办，《世界中国》出版社支持的“茶和天下”·雅集暨“中国旅游日”线下活动18日在罗马Spazio Scena举行。中国驻意大利使馆文化处、意中协会及意大利旅行商代表、各大航空公司、中国银行及国内和意大利主流媒体约70人出席参加。我驻意大利使馆文化处公使衔参赞许蓉、罗马市政府议员卡尔拉·斐尔玛利洛分别致辞。

活动以“茶和天下”以及“中国旅游日”为主题，会场布置突出茶文化元素，设置“茶和天下”·雅集及中国旅游图片展，将茶文化与旅游元素有机结合。来宾共同观看了“茶和天下”宣传片，驻罗马旅办向来宾推介了中国万里茶道以及旅游线路，使嘉宾置身茶的世界，感受万里茶道的古今沧桑。活动现场还展示了冲泡茶技艺和奉茶礼节，讲解不同茶类的作用以及茶文化，同时配以悠扬的古筝伴奏，诚邀嘉宾沉浸式体验中国传统茶文化和雅文化，品味传承千年的东方美学生活。除了憨态可掬的兔子玩偶和中国文化旅游宣传资料之外，驻罗马旅办还为每位嘉宾准备了茶叶伴手礼，将中国茶文化带进意大利家庭，擦亮中国茶文化“金名片”。

活动还播放了影片《春天的马拉松》，讲述了热情为民的年轻村长，在筹备莅临本村的一场国际山地马拉松分站赛过程中，代表集体和个人做出选择与坚守的故事。影片深深吸引了与会嘉宾，纷纷报以热烈的掌声，为中国乡村振兴取得的成就喝彩。

最后，来宾共同品尝了春卷、饺子等中餐，国航、海航、东航等各大航空公司在现场发放行李牌、钥匙扣等纪念品并介绍中意航班信息，与会嘉宾在茶香中共话中意文化旅游交流合作美好愿景。

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