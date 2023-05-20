5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体》的主旨讲话。

新华社记者 黄敬文摄

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体》的主旨讲话。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席。

新华社记者 申 宏摄

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体》的主旨讲话。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席。

新华社记者 丁海涛摄

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体》的主旨讲话。峰会结束后，习近平和中亚五国元首共同种下六棵石榴树，既见证中国同中亚千年友好交往，也象征中国同中亚紧密团结合作，更寄托对中国—中亚关系美好未来的期待。

新华社记者 刘 彬摄

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体》的主旨讲话。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席。习近平同中亚五国元首签署了《中国—中亚峰会西安宣言》，并通过《中国—中亚峰会成果清单》。

新华社记者 刘卫兵摄

■ 当今世界，百年未有之大变局加速演进，国际和地区形势正在发生深刻复杂变化，机遇和挑战都前所未有。在这个关键历史时刻，我们召开中国—中亚峰会，顺应合作共赢的时代潮流，体现世代友好的人民期盼，必将对中国同中亚国家关系发展产生重要而深远的影响，并具有世界意义。中方愿同各方一道，以西安峰会为契机，总结历史经验，擘画合作蓝图，展现凝聚力、创造力、行动力，共同推动中国—中亚关系行稳致远

■ 世界需要一个稳定的中亚。世界需要一个繁荣的中亚。世界需要一个和谐的中亚。世界需要一个联通的中亚

■ 建设中国—中亚命运共同体，要做到四个坚持：一是坚持守望相助。二是坚持共同发展。三是坚持普遍安全。四是坚持世代友好

■ 这次峰会为中国同中亚合作搭建了新平台，开辟了新前景。中方愿以举办这次峰会为契机，同各方密切配合，将中国—中亚合作规划好、建设好、发展好。一是加强机制建设。二是拓展经贸关系。三是深化互联互通。四是扩大能源合作。五是推进绿色创新。六是提升发展能力。七是加强文明对话。八是维护地区和平

■ 我们愿同中亚国家加强现代化理念和实践交流，推进发展战略对接，为合作创造更多机遇，协力推动六国现代化进程。让我们携手并肩，团结奋斗，积极推进共同发展、共同富裕、共同繁荣，共同迎接六国更加美好的明天

本报西安5月19日电 （记者王乐文、张丹华）5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席。元首们在友好的气氛中全面回顾中国同中亚五国友好交往历史，总结各领域合作经验，展望未来合作方向，一致同意着眼未来，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

5月的西安，花团锦簇，生机盎然。灞河之滨的西安国际会议中心，中国和中亚五国国旗迎风飘扬，与中国—中亚峰会会标交相辉映，千年古都迎来一场历史与未来交融的盛会。

中亚五国元首相继抵达。习近平同五国元首亲切握手并集体合影。

10时许，中国—中亚峰会正式开始。

习近平首先代表中国政府和中国人民对五国元首来到西安出席首届中国—中亚峰会表示热烈欢迎。习近平指出，当今世界，百年未有之大变局加速演进，国际和地区形势正在发生深刻复杂变化，机遇和挑战都前所未有。在这个关键历史时刻，我们召开中国—中亚峰会，顺应合作共赢的时代潮流，体现世代友好的人民期盼，必将对中国同中亚国家关系发展产生重要而深远的影响，并具有世界意义。中方愿同各方一道，以西安峰会为契机，总结历史经验，擘画合作蓝图，展现凝聚力、创造力、行动力，共同推动中国—中亚关系行稳致远。

习近平发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体》的主旨讲话。（全文见第二版）

习近平指出，西安是中华文明和中华民族的重要发祥地之一，也是古丝绸之路的东方起点。千百年来，中国同中亚各族人民一道推动了丝绸之路的兴起和繁荣，为世界文明交流交融、丰富发展作出了历史性贡献。今天我们在西安相聚，续写千年友谊，开辟崭新未来，具有十分重要的意义。

习近平指出，2013年，我提出共建“丝绸之路经济带”倡议。10年来，中国同中亚国家携手推动丝绸之路全面复兴，倾力打造面向未来的深度合作，将双方关系带入一个崭新时代。中国同中亚国家关系有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，在新时代焕发出勃勃生机和旺盛活力。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。中亚处在联通东西、贯穿南北的十字路口。

世界需要一个稳定的中亚。中亚国家主权、安全、独立、领土完整必须得到维护，中亚人民自主选择的发展道路必须得到尊重，中亚地区致力于和平、和睦、安宁的努力必须得到支持。

世界需要一个繁荣的中亚。一个充满活力、蒸蒸日上的中亚，将实现地区各国人民对美好生活的向往，也将为世界经济复苏发展注入强劲动力。

世界需要一个和谐的中亚。团结、包容、和睦是中亚人民的追求。任何人都无权在中亚制造不和、对立，更不应该从中谋取政治私利。

世界需要一个联通的中亚。中亚有基础、有条件、有能力成为亚欧大陆重要的互联互通枢纽，为世界商品交换、文明交流、科技发展作出中亚贡献。

习近平指出，去年，中国和中亚五国宣布建设中国—中亚命运共同体，这是我们在新的时代背景下，着眼各国人民根本利益和光明未来，作出的历史性选择。建设中国—中亚命运共同体，要做到四个坚持：

一是坚持守望相助。要深化战略互信，在涉及主权、独立、民族尊严、长远发展等核心利益问题上，始终给予彼此明确、有力支持，携手建设一个守望相助、团结互信的共同体。

二是坚持共同发展。要继续在共建“一带一路”合作方面走在前列，推动落实全球发展倡议，充分释放传统合作潜力，打造减贫、绿色低碳等新增长点，携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体。

三是坚持普遍安全。要共同践行全球安全倡议，坚决反对外部势力干涉地区国家内政，着力破解地区安全困境，携手建设一个远离冲突、永沐和平的共同体。

四是坚持世代友好。要践行全球文明倡议，加强治国理政经验交流，深化文明互鉴，筑牢中国同中亚国家人民世代友好的基石，携手建设一个相知相亲、同心同德的共同体。

习近平强调，这次峰会为中国同中亚合作搭建了新平台，开辟了新前景。中方愿以举办这次峰会为契机，同各方密切配合，将中国—中亚合作规划好、建设好、发展好。

一是加强机制建设。中方倡议成立产业与投资、农业、交通、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，为各国开展全方位互利合作搭建广泛平台。

二是拓展经贸关系。中方将出台更多贸易便利化举措，升级双边投资协定，实现双方边境口岸农副产品快速通关“绿色通道”全覆盖，举办“聚合中亚云品”主题活动，打造大宗商品交易中心。

三是深化互联互通。中方将全面提升跨境运输过货量，支持跨里海国际运输走廊建设，推进航空运输市场开放，发展地区物流网络。加强中欧班列集结中心建设，鼓励优势企业在中亚国家建设海外仓，构建综合数字服务平台。

四是扩大能源合作。中方倡议建立中国—中亚能源发展伙伴关系，加快推进中国—中亚天然气管道D线建设，扩大双方油气贸易规模，发展能源全产业链合作，加强新能源与和平利用核能合作。

五是推进绿色创新。中方愿同中亚国家在盐碱地治理开发、节水灌溉等领域开展合作，共同建设旱区农业联合实验室，推动解决咸海生态危机，支持在中亚建立高技术企业、信息技术产业园。中方欢迎中亚国家参与可持续发展技术、创新创业、空间信息科技等“一带一路”专项合作计划。

六是提升发展能力。中方将制定中国同中亚国家科技减贫专项合作计划，实施“中国—中亚技术技能提升计划”，在中亚国家设立更多鲁班工坊，鼓励在中亚的中资企业为当地提供更多就业机会，向中亚国家提供融资支持和无偿援助。

七是加强文明对话。中方邀请中亚国家参与“文化丝路”计划，将在中亚设立更多传统医学中心，加快互设文化中心，继续向中亚国家提供政府奖学金名额，支持中亚国家高校加入“丝绸之路大学联盟”，推动开展“中国—中亚文化和旅游之都”评选活动，办好中国同中亚国家人民文化艺术年，开行面向中亚的人文旅游专列。

八是维护地区和平。中方愿帮助中亚国家加强执法安全和防务能力建设，支持各国自主维护地区安全和反恐努力，开展网络安全合作。继续发挥阿富汗邻国协调机制作用，共同推动阿富汗和平重建。

习近平最后指出，中国共产党第二十次全国代表大会明确了全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中心任务。我们愿同中亚国家加强现代化理念和实践交流，推进发展战略对接，为合作创造更多机遇，协力推动六国现代化进程。让我们携手并肩，团结奋斗，积极推进共同发展、共同富裕、共同繁荣，共同迎接六国更加美好的明天！

中亚五国元首先后发言，感谢中方倡议并成功主办首届中国—中亚峰会，积极评价中亚国家同中国全方位合作取得的丰硕成果。他们表示，中亚国家同中国拥有千年友好和深厚情谊，始终是相互支持、相互信赖的好邻居、好朋友、好伙伴，是中国西出阳关最真挚的故人。当前，中国已经成为保障全球安全稳定和促进科技经济发展的关键力量，同中国合作是各国实现可持续发展不可或缺的重要因素，进一步深化中亚五国同中国的关系符合各国人民共同愿望，符合各国根本和长远利益。中国—中亚峰会为中亚国家同中国合作提供了新平台，引领双方关系进入了新时代。各方欢迎并赞赏中国对中亚友好合作政策，愿继续充分发挥元首外交战略引领作用，做大做强中国—中亚峰会机制，加强顶层设计和统筹规划，深化中亚国家同中国全方位务实合作，为各国人民带来更多福祉，助力各国实现共同发展繁荣，并为促进地区安全稳定作出应有贡献。

五国元首表示，坚定支持彼此选择符合本国国情的发展道路，坚定维护各国主权、独立、安全、领土完整等核心利益，坚决反对干涉他国内政。他们高度评价习近平主席提出的构建人类命运共同体理念以及全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，表示将认真落实此次峰会达成的重要共识和成果，以共建“一带一路”倡议提出十周年为契机，加强各自国家发展战略同共建“一带一路”对接，推进地区互联互通，深化贸易投资、农业、能源、科技、安全等领域务实合作，加强人文交流，共同应对挑战，实现合作共赢，构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

习近平同中亚五国元首签署了《中国—中亚峰会西安宣言》，并通过《中国—中亚峰会成果清单》。

各方商定由哈萨克斯坦于2025年主办第二届中国—中亚峰会，同意在中国设立中国—中亚机制常设秘书处。

习近平还同中亚五国元首共同会见了记者。

峰会结束后，习近平和中亚五国元首共同种下六棵石榴树，既见证中国同中亚千年友好交往，也象征中国同中亚紧密团结合作，更寄托对中国—中亚关系美好未来的期待。

蔡奇、王毅、秦刚等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月20日 01 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)