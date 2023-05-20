人民网西安5月19日电 （记者白紫微）哈萨克斯坦在中国电商渠道设立的唯一一个国家馆于5月18日正式上线。上线仪式在西安举行，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫见证上线仪式，并为国家馆揭幕。

运营哈萨克斯坦国家馆的相关方——中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国新兴集团有限责任公司、京东集团相关业务负责人一起为国家馆揭幕。

京东哈萨克斯坦国家馆开馆仪式现场。哈萨克斯坦驻华大使馆供图

哈萨克斯坦国家馆在京东超市上线并运营，销售原装进口的糖果、骆驼奶粉、红花籽油等20多种哈萨克斯坦正宗地道、优质优价商品。

据统计，已有50个国家授权在京东开设国家馆，所售商品涵盖食品饮料、水果生鲜、酒水、服装、鞋帽、美容化妆品、母婴用品、家居用品等。

京东超市相关业务负责人表示，近年来，消费者对海外高品质特色产品的需求愈加强烈，由此京东加速国家馆项目的建设布局，在各国大使馆等权威机构的官方授权及支持下，与供应链能力突出的第三方合作伙伴合作，通过聚合品类、聚集品牌、聚焦资源，提升国外优质特色产品在国内的知名度及品牌影响力。

京东集团相关负责人现场发言。哈萨克斯坦驻华大使馆供图

中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长于旭波表示，作为中亚地区的经济大国，哈萨克斯坦有丰富的自然资源和独特的文化底蕴。此次京东哈萨克斯坦国家馆的开业，将成为两国经济合作的新亮点，惠及中国数以万计的消费者。

中国新兴集团有限责任公司董事长张建认为，以电商作为切入点推动京东哈萨克斯坦国家馆的落地，将哈国优质品牌和特色产品通过国家馆集聚推介。在为哈萨克斯坦打造多元化、个性化的国家馆形象的同时，也为中国消费者带来极具哈国文化特色的品质好物，大力践行国家倡导的“一带一路”和“丝路电商”的发展战略。

(责编：贾文婷、张悦)