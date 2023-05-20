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中国与中亚经贸合作成果丰硕 “中国造”搭乘中欧班列开启西行之路

2023年05月20日09:45 | 来源：央视新闻客户端
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　　近年来，中国和中亚国家以“一带一路”为实践平台，持续深化经贸合作往来。我国的西部地区，也从开放“末梢”一跃成为对外开放前沿。在陕西，搭乘着中欧班列，越来越多的“中国造”开启西行之路。

　　16日，满载着261辆“陕西造”新能源汽车的中欧班列，从西安国际港站缓缓驶出，一路向西，18天后将到达乌兹别克斯坦首都塔什干。今年以来，陕西开行的中欧班列新能源汽车出口专列已经实现常态化，为助力国产汽车走向世界，开辟了一条国际物流大通道。

　　西安国际港务区党工委书记 管委会主任 孙艺“长安号”搭载的货物从最初的工程机械、日用百货等，到现在汽车及零配件、消费类电子等附加值较高的产品，越来越多的“中国制造”通过“长安号”走出国门到达中亚地区。

　　搭乘中欧班列 秦岭小核桃远销欧亚大市场

　　搭乘着中欧班列，来自秦岭深山里的小核桃，也首次走出国门。

　　商洛市洛南县长农产品贸易有限公司外贸部经理 吴延亮：我们一年做几千吨核桃、核桃仁，目前通过这个“商西欧”班列，我们可以把核桃卖到中亚国家，大量出口。

　　位于秦岭腹地的陕西商洛市，是远近闻名的核桃之乡。然而当地既不沿海，也不沿边，在过去较长一段时间里，物流成为制约产业发展的重要瓶颈。2021年以来，“商洛核桃”专列、“商西欧”专列先后从商洛发出，将秦岭核桃运往乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等10多个国家和地区。

　　大量中国商品运往中亚国家的同时，哈萨克斯坦的面粉、油脂、绿豆等产品，也走上了中国百姓的餐桌。

　　某粮油加工企业负责人 刘冬萌在中欧班列开通之前，我们企业原来也进口一些粮油产品，那个时候走西伯利亚大铁路，然后再通过海上，再到咱们西安，近两个月时间才能到达。而现在中欧班列的开通，特别方便快捷，从哈萨克斯坦装车，不到十天就能运抵西安港。

　　目前，中欧班列西安集结中心已开通西安至欧亚国家等17条干线通道，来自“一带一路”沿线国家和国内29个省份的货物在此集散。截至2023年4月底，“长安号”已累计开行17643列，其中，中亚国家开行量达4294列。

　　据了解，今年3月，西安与哈萨克斯坦签署战略合作协议，双方将在西安国际港合作建设占地120亩的哈萨克斯坦码头，助力我国与中亚开展更加紧密的合作。

　　通关提速 助力新疆外贸高质量发展

　　视线转向另一个“一带一路”开放前沿：中国新疆。今年一季度，新疆外贸进出口总值达680.7亿元人民币，同比增长80.3%，增速居全国第一位。眼下，中亚地区成为新疆的重要贸易伙伴，借助“一带一路”推动口岸畅通，新疆外贸实现“开门红”。

　　在霍尔果斯公路口岸的出入境通道，记者看到，从早晨10时开始，这里已经有600多辆车出境，其中有500多辆都是即将出口的商品车。

　　记者了解到，这些国产商品车以自驾模式到哈萨克斯坦口岸，验车后将发往哈萨克斯坦的阿拉木图，或转关至乌兹别克斯坦等“一带一路”沿线国家。目前在霍尔果斯公路口岸，出口车辆涵盖了国内29个汽车品牌，从事整车出口代理业务的公司达到80多家。数据显示，截至5月16日，今年霍尔果斯公路口岸商品车出口已超2.5万辆次，同比增长78%。

　　整车出口大幅增长，离不开口岸通关效率的提升。车雪玲所在的公司是当地一家商品车承运商，她正在为100辆新能源客车的出口，办理报关流程。

　　霍尔果斯晨曦国际货运代理有限公司总经理 车雪玲：以前要现场来递交合同、箱单和发票，现在只需要在办公室上传文件就可以了。在海关的单一窗口申请车辆报关，简化了很多。

　　霍尔果斯公路口岸是新疆出口汽车主通道之一，海关采取24小时预约申报，确保出口车辆随时报关，系统随时放行。

　　当天下午，车雪玲就拿到了海关制作的出口车辆临时运通卡。第二天上午，100辆新能源客车启程开往目的地。

　　霍尔果斯海关监管一科科长 付鹏：大家可以看到，从咱们电子化信息卡口的建设来说，能保证车辆在通过卡口的时候，仅通过一次刷卡动作，即可完成它的放行动作。

　　多措并举，不仅大幅提升通关效率，也让外贸企业收获了更多红利。目前，在霍尔果斯，商品车运价也从每车600-800美元，回落至200美元以下，极大减少了企业的运营成本。

　　据统计，今年一季度，中国新疆对中亚进出口总值531.8亿元，同比增长84.5%。

　　新闻链接：中国与中亚经贸合作成果丰硕

　　目前，中国与中亚经贸合作取得了哪些成果？我们通过一组数据了解一下。

　　截至今年3月底，我国对中亚国家直接投资存量超过150亿美元，合作项目覆盖加工制造、互联互通、数字经济等领域。近300家中亚企业入驻中国电商平台，中国与中亚跨境电商贸易额在2022年实现同比增长95%。

　　2022年，中国与中亚国家贸易额创历史新高，首次突破700亿美元。中国对中亚出口合计423.6亿美元，同比增长43.3%；自中亚进口合计278.7亿美元，同比增长35.8%。今年前三个月，中国与中亚贸易额同比增长22%，保持强劲发展势头。中国已经连续多年成为中亚国家第一大或主要贸易伙伴。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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