随着又一起移民儿童在美国边境拘留设施内死亡事件曝光，每天成千上万涌入美国南部边境的移民境况再次引发关注。据多家外媒5月18日报道，美国联邦政府以疫情防控为由的非法移民快速驱逐令“第42条”本月11日到期前后，边境地区移民收容设施人满为患，大量移民在恶劣条件下被困于边境墙外；而在获准入境的移民中，不少被当成党争道具，从共和党主政的边境州转运至民主党主政的城市，却无处栖身。

墙外露天苦等

美国海关和边境保护局17日通报，一名8岁非法移民女童在被美国边境巡逻队拘留于得克萨斯州哈灵根期间死亡。据美联社18日报道，这名女童来自巴拿马，已不是近来首名死于美国边境拘留设施内的拉丁美洲移民。一周前，一名来自洪都拉斯的17岁少年在佛罗里达州一处移民拘留设施内死亡。这些事件再次引发对美墨边境移民境况的担忧。

过去几周以来，大量移民涌向墨西哥边境地带，准备趁美国非法移民快速驱逐令到期后的“窗口期”入境美国，美国边境巡逻队难以及时处理如此多的移民，拘留设施人满为患。据美联社数据，10日边境巡逻队拘留的移民总数为28717人，比两周前翻番；14日边境巡逻队下辖设施中移民人均被拘留时长为77小时，超过规定时长上限5小时。

在加利福尼亚州边境城市圣迭戈，数以百计移民上周滞留于美墨两道边境墙之间的美方领土上，露天等候多日，只能依靠边境巡逻队分发的少量水和小食以及志愿者或小贩透过边境墙缝隙递进的食物度日。

一个美墨边境移民服务组织的负责人佩德罗·里奥斯18日说，简易厕所已经超负荷，被滞留移民上厕所都成问题。他还曾应边防巡逻队人员要求拨打急救电话，原因是志愿者发现一名滞留于边境墙外的8个月大婴儿“虚弱无神，正在呕吐”。

城里无处容身

为腾出拘留设施空间，边境巡逻队上周开始改变移民处理程序，允许移民先入境并前往美国其他地方，稍后再向移民与海关执法局办事处报到并递交避难申请，等待移民法庭对其申请的审理结果。

不过，这一改变导致纽约、芝加哥等多座受移民青睐的城市迎来更多移民，收容能力迫近极限。

在芝加哥，政府官员声称无力承担为所有移民租住旅馆的费用，本月把多座公园的运动场更衣室改作移民“临时休息室”，还有数以百计无处容身的移民只能睡在警察局的地板上。

在纽约，政府官员为收容移民也已尝试多种“非常规”办法：让移民入住纽约市警察局的一所学校，请求联邦政府重开一座前军用机场供移民容身，打算把一座已关门的老宾馆改造成可提供上千个房间的移民收容所。此外，纽约市政府近日安排大客车把移民运送至纽约州其他地方，引发纽约州其他地区官员不满。

纽约市的最新一招是把公立学校体育馆用作临时移民收容所。这一举措引发家长抗议。按照纽约市长埃里克·亚当斯的说法，动用学校设施收容移民属“极端”措施，但纽约市的收容能力已达极限，“别无选择”。

面对汹涌的移民潮，亚当斯上周发布行政命令，暂停执行“必须在规定时限内为无家可归者找到住处”的法律规定。

沦为党争道具

纽约和芝加哥均由民主党人主政，其移民难题部分缘于党争。

去年以来，出于党派和地方利益等考虑，得克萨斯、佛罗里达等共和党人执政的州政府多次将大批非法穿越美国南部边界的移民转运至民主党人主政城市，包括纽约、芝加哥和首都华盛顿。最令人印象深刻的画面之一或许是去年圣诞节前夜，上百名拉美移民在刺骨严寒中被三辆大客车从得州运至位于华盛顿的民主党籍副总统卡玛拉·哈里斯官邸外，作为共和党籍得州州长格雷格·阿博特向民主党籍总统约瑟夫·拜登政府发难的“武器”。

据美国全国广播公司报道，副总统官邸外的这一幕上周又重演两次，两辆来自得州的大客车分别在非法移民快速驱逐令失效当天和14日晚带来数十名移民。

据美国《国会山》日报报道，阿博特上周在社交媒体发帖说，得州已向一些“庇护所城市”运送了超过1.7万名移民，其中超过9200人运往华盛顿。

据路透社报道，阿博特本月早些时候再次展开“大客车转运移民”操作，以此缓解边境地区处理移民的压力，并表达对拜登政府“过于宽松”移民政策的不满。除了华盛顿、纽约和芝加哥，得州18日又开始向科罗拉多州丹佛市转运移民，而丹佛市长、民主党人迈克尔·汉考克正为容纳新移民焦头烂额。

《国会山》日报援引美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯的话评论，“政府官员把移民当作实现政治目的的工具”让人“悲哀”。

（来源：央视新闻客户端）

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