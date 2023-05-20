中新网首尔5月20日电 (记者 刘旭)在“国际茶日”到来之际，为弘扬和推广传统制茶技艺及其相关习俗保护，首尔中国文化中心与首尔特别市图书馆、韩中茶道香道协会、韩国《中央日报》共同合作，于19日中午在首尔广场举办“人在草木间——茶和天下·雅集”系列活动之“茶韵书香”。

此次“茶韵书香”活动作为“人在草木间——茶和天下·雅集”系列活动之一，旨在通过茶道、香道体验与交流，促进中韩两国民众之间的文化体验和相互理解，加深双方友谊。

活动开始前，中国驻韩国大使邢海明会见了首尔市行政副市长金意承，双方就首尔市与中国相关省市的合作交流交换意见。随后，邢海明与金意承一道来到首尔广场出席活动。

在活动现场，来自韩中茶道香道协会的老师们有条不紊地向现场观众展示了中国茶艺、韩国茶礼和香道展演。在悠扬的古筝旋律和袅袅香气中，现场观众纷纷驻足观看，感悟茶道、香道和传统音乐的和谐氛围。

此外，广场上还布置了茶道、香道体验区，供首尔市民感受茶道、香道文化。在茶道体验区，市民们可以近距离观看茶主烹茶，品味第一杯茶的芳香；香道体验区则展示了制香的过程，现场观众参与其中，在讲师的细心讲解下亲手制香，体验香道文化的博大精深。

为促进茶文化交流与发展，增进中韩两国民众间的相互了解和互学互鉴，活动在展示体验环节后，还开设了“什么是普洱茶？”主题讲座，韩中茶道香道协会理事金镜祐向现场观众详细介绍了普洱茶的历史渊源、品种特点、制作方法以及饮用技巧等方面的知识，让韩国民众更加深入地了解普洱茶的魅力和价值。现场观众纷纷表示，通过“茶韵书香”活动，自己对中国普洱茶有了更深入的了解和认识。

“读书的首尔广场”活动自开办以来深受首尔市民以及海外游客的喜爱，为配合本次“茶韵书香”的活动主题，广场上不仅专门设置“茶文化图书角”，还展示了丰富多样的中国书籍与宣传册，方便现场观众阅览。(完)

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