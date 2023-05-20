人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

拉脱维亚第20届“汉语桥”中文比赛落下帷幕

2023年05月20日09:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社里加5月19日电 拉脱维亚第20届“汉语桥”中文比赛19日在里加落下帷幕，胜出的4名选手将代表拉脱维亚赴中国参加2023年“汉语桥”世界大学生和中学生中文比赛总决赛和第三届“汉语桥”世界小学生中文秀全球决赛。

　　此次比赛于18日拉开帷幕，经过两天的激烈角逐，安娜·沃多拉吉娜和伊丽莎白·马尔科斯亚娜分获大学高级组第一名和第二名，艾玛·索科洛娃获中学高级组第一名，她们将代表拉脱维亚前往中国参加2023年“汉语桥”世界大学生和中学生中文比赛总决赛；韦罗妮卡·阿列克谢耶娃获小学高级组第一名，她将代表拉脱维亚参加第三届“汉语桥”世界小学生中文秀全球决赛。

　　这是新冠疫情以来拉脱维亚首次线下举行“汉语桥”比赛。据拉脱维亚大学孔子学院中方院长尚劝余介绍，今年约60人报名参赛，参赛者以中小学生为主，最小参赛选手仅9岁。

　　中国驻拉脱维亚使馆临时代办宋丹卉在比赛开始前致辞说，非常高兴看到“汉语热”不断升温，越来越多的拉脱维亚青少年积极参加“汉语桥”比赛，用中文展现才艺，表达对中国和中国文化的热情。希望拉脱维亚朋友们通过学习和运用汉语，收获知识、收获友谊、收获快乐。

　　本次比赛由中国驻拉脱维亚大使馆主办，拉脱维亚大学孔子学院承办，拉脱维亚大学人文学院、维泽梅应用科学大学、里加工业大学等16家大中小学协办。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部