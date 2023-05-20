新华社里加5月19日电 拉脱维亚第20届“汉语桥”中文比赛19日在里加落下帷幕，胜出的4名选手将代表拉脱维亚赴中国参加2023年“汉语桥”世界大学生和中学生中文比赛总决赛和第三届“汉语桥”世界小学生中文秀全球决赛。

此次比赛于18日拉开帷幕，经过两天的激烈角逐，安娜·沃多拉吉娜和伊丽莎白·马尔科斯亚娜分获大学高级组第一名和第二名，艾玛·索科洛娃获中学高级组第一名，她们将代表拉脱维亚前往中国参加2023年“汉语桥”世界大学生和中学生中文比赛总决赛；韦罗妮卡·阿列克谢耶娃获小学高级组第一名，她将代表拉脱维亚参加第三届“汉语桥”世界小学生中文秀全球决赛。

这是新冠疫情以来拉脱维亚首次线下举行“汉语桥”比赛。据拉脱维亚大学孔子学院中方院长尚劝余介绍，今年约60人报名参赛，参赛者以中小学生为主，最小参赛选手仅9岁。

中国驻拉脱维亚使馆临时代办宋丹卉在比赛开始前致辞说，非常高兴看到“汉语热”不断升温，越来越多的拉脱维亚青少年积极参加“汉语桥”比赛，用中文展现才艺，表达对中国和中国文化的热情。希望拉脱维亚朋友们通过学习和运用汉语，收获知识、收获友谊、收获快乐。

本次比赛由中国驻拉脱维亚大使馆主办，拉脱维亚大学孔子学院承办，拉脱维亚大学人文学院、维泽梅应用科学大学、里加工业大学等16家大中小学协办。

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