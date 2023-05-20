新华社开普敦5月19日电（记者谢江）第十五届金砖国家学术论坛5月14日至17日在南非开普敦举行。本次论坛是新冠疫情发生以来，金砖国家智库首次在线下展开的大规模集中交流。近百位来自金砖五国的专家学者、非洲多国驻南非使节、南非高校师生以及南非高教部、外交部官员参会。

本次论坛由南非金砖国家智库、南非人文与社会科学国家研究院主办。论坛就发展公平正义的伙伴关系、金砖国家与非洲大陆自贸区建设、后疫情时代的社会经济恢复以及促进多边主义、加强妇女地位、推动可持续发展等议题展开研讨。参会专家普遍认为，非洲是发展中国家最集中的大陆，与非洲国家合作实现高质量发展，对金砖国家组织机制建设及全球治理体系变革具有重要推动作用。

中共中央对外联络部研究室主任、金砖国家智库合作中方理事会秘书长金鑫表示，中国对金砖国家学术论坛十分重视，派出了最大规模的代表团，以期贡献更多“中国智慧”，与各国专家一同发出更响亮的“金砖声音”。本次论坛各国嘉宾聚焦金砖国家与非洲的携手发展，以践行多边主义为抓手维护全球和平与安全，为促进文明交流互鉴、推动人类发展献计献策。金砖国家合作机制建立以来，智库合作不仅是金砖国家人文交流的重要组成部分，更是金砖国家合作的探路者、捍卫者、推动者，深入推进金砖国家智库合作交流有利于为金砖合作累积互信、凝聚共识、探索路径。

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