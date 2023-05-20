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世卫组织：新冠大流行使实现与健康相关的可持续发展目标进程放缓

2023年05月20日09:31 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月19日电（记者王其冰）世界卫生组织19日在日内瓦发布《2023年世界卫生统计》年度报告，阐述了新冠大流行对全球健康造成的损失、对实现与健康相关的联合国可持续发展目标造成的影响，以及非传染性疾病日益严重的健康威胁等内容。

　　报告指出，由于新冠大流行对全球健康造成损失，实现可持续发展目标的进程持续放缓。与2000年至2015年期间的进展趋势相比，新冠大流行造成许多与健康相关指标的进展出现停滞，并加剧了在获得高质量医疗保健、常规免疫接种等方面的不平等。与此同时，全球疟疾和结核病的改善趋势也出现了逆转。

　　世卫组织负责数据、分析和交付的助理总干事萨米拉·阿斯玛说：“新冠大流行的影响提示我们，卫生健康的进展既非线性前进，也非正向保证。为了继续朝着联合国可持续发展目标迈进，我们必须果断采取集体行动。”

　　报告还指出，非传染性疾病每年造成的死亡比例持续增长，目前约占全球每年死亡总人数的四分之三。照此趋势，到本世纪中叶，预计每年非传染性疾病造成的死亡人数将达7700万人。

　　世卫组织总干事谭德塞说：“世界卫生统计是世卫组织对世界卫生状况的年度检查。该报告就非传染性疾病的威胁发出了明确信息，这些疾病对生命、生计、卫生系统、社区、经济和社会造成巨大且日益严重的损失”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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