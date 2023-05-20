“让我们携手并肩，团结奋斗，积极推进共同发展、共同富裕、共同繁荣，共同迎接六国更加美好的明天！”5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会，并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体》的主旨讲话。讲话引发中国和中亚国家各界人士热烈反响。

各界人士在接受本报记者采访时表示，习近平主席的主旨讲话赓续了中国与中亚国家的千年友好，首次完整、集中、系统向国际社会阐述中国对中亚外交政策，得到中亚五国元首的高度赞同和热烈响应，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供了根本遵循和行动指南。各方相信，中国和中亚国家汇聚合作共赢的伟力，必将开创更加美好的未来。

“为区域合作注入强大动力”

“中国同中亚国家关系有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，在新时代焕发出勃勃生机和旺盛活力。”习近平主席铿锵有力的话语，传递出中国同中亚国家永远做好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟的坚定决心。

“中国—中亚机制是促进中亚国家和中国深化各领域务实合作的有效平台。”塔吉克斯坦外长穆赫里丁表示，在当前国际局势动荡的背景下，中亚国家加强与中国的合作具有重要意义。塔中两国拥有睦邻友好的优良传统，两国人民友好交往源远流长。此次峰会开启了中亚国家和中国关系的新篇章。在中国—中亚元首会晤机制引领下，塔吉克斯坦愿进一步加强与中国的对话交流与互利合作。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫表示，中亚国家与中国深化战略互信、开展重点领域合作，给地区国家人民带来了实实在在的利益。“中国—中亚元首会晤机制的正式建立，为区域合作注入强大动力。”

图尔苏诺夫·别赫佐得是乌兹别克斯坦一家企业的负责人，此次随乌兹别克斯坦企业代表团来到西安。“习近平主席在讲话中提到，10年来，中国同中亚国家携手推动丝绸之路全面复兴，倾力打造面向未来的深度合作，将双方关系带入一个崭新时代。如今，中亚国家和中国政治互信日益深化，睦邻友好不断加强，各领域合作不断迈上新台阶，为维护地区和世界和平稳定与共同繁荣注入正能量。”

“创造更多新的发展机遇”

“坚持守望相助”“坚持共同发展”“坚持普遍安全”“坚持世代友好”，习近平主席在主旨讲话中提出“四个坚持”，为建设中国—中亚命运共同体指明方向。

“建设中国—中亚命运共同体不仅将给我们带来更多就业机会，也会给中亚国家基础设施、农业、能源、制造、贸易等领域创造更多新的发展机遇。”塔吉克斯坦总统经济顾问涅马图洛·希克马图洛佐达表示，塔吉克斯坦高度珍视对华合作，互利合作为中亚国家和中国关系的健康发展提供了强劲动力。

“携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体”，习近平主席主旨讲话中的这句话令哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克印象深刻。拜赛克多年来致力于促进哈中双方经贸合作。他表示，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，2022年哈中贸易额达到创纪录的311.7亿美元，“建设中国—中亚命运共同体将更好造福地区和世界”。

“构建更加紧密的中国—中亚命运共同体将为当今不确定的世界带来更多确定性。”吉尔吉斯斯坦《丝路新观察报》记者图尔达库诺娃表示，吉尔吉斯斯坦和中国守望相助，在涉及主权、独立、民族尊严、长远发展等核心利益问题上，始终给予彼此明确、有力支持，“我对中亚国家和中国的合作前景充满信心”。

陕西师范大学中亚研究所所长李琪表示，中国和中亚国家赓续千年友谊、开辟崭新未来，具有十分重要的意义。“四个坚持”为中国和中亚战略互信不断深化、务实合作提质升级、国际协作走深走实指明了方向，是推动构建人类命运共同体的生动实践。

“迎来更加美好的明天”

“这次峰会为中国同中亚合作搭建了新平台，开辟了新前景。中方愿以举办这次峰会为契机，同各方密切配合，将中国—中亚合作规划好、建设好、发展好。”习近平主席在主旨讲话中就中国同中亚国家合作提出“八点建议”，擘画了中国—中亚合作未来发展蓝图。

土库曼斯坦驻华大使馆商务参赞白特罗夫表示，中亚国家和中国之间已经建立外交、经贸、海关等会晤机制和实业家委员会，加强机制建设将为各国开展全方位互利合作提供新的动力。在中国—中亚实业家委员会机制下，中亚国家和中国的工商界将不断拓展更广阔的合作空间。

近日，由陕西省税务局、西安市税务局、西安国际港务区税务局三级税务部门“智囊团”成员组成的“丝路税务管家”前往西安爱菊粮油工业集团，上门讲解中哈两国最新税收政策。陕西省税务局党委书记、局长包东红表示，陕西将围绕科技创新、现代产业体系建设、共建“一带一路”等推出更多税收服务举措，帮助更多企业“走出去”，让更多产品搭上中欧班列“长安号”。

农业是塔吉克斯坦国民经济主要产业，保障粮食安全是塔重要发展战略之一，也是塔中共建“一带一路”合作重点领域。塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社记者阿努舍尔翁·拉苏洛夫表示，塔中农业合作成果丰硕，潜力巨大。他注意到中方倡议建立中国—中亚能源发展伙伴关系，“这将为扩大双方能源合作、促进绿色能源转型增添动力。”

西北大学土库曼斯坦留学生萨赫多夫·贝根契表示，人文合作是中亚国家和中国关系的重要组成部分，加强在教育、体育、考古等领域的合作，将为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体增添文明力量，“我相信，中亚国家同中国一定会迎来更加美好的明天”！

（本报西安5月19日电 记者吴乐珺、张丹华、俞懿春、李强、张光政、白紫微、张朋辉、林芮）

《 人民日报 》（ 2023年05月20日 03 版）

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