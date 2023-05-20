新华社西安5月19日电 5月18日至19日，中国—中亚峰会在陕西西安成功举行。国务委员兼外交部长秦刚19日就峰会成果接受媒体采访。全文如下：

一、问：中国—中亚峰会在国际上产生广泛热烈讨论，将对中国同中亚国家关系发展产生重要而深远的影响。此次峰会取得了哪些重大成果？

答：在习近平主席亲自主持下，中国—中亚峰会在古都西安成功举办。此次峰会是党的二十大和今年全国两会后，中国主办的首场大型多边活动，是中国同中亚国家建交31年来首次以实体形式举办峰会，也是中国—中亚机制建立3年来的首次峰会，在中国—中亚关系史上树立起一座新的历史丰碑。

峰会全程洋溢着亲密友好、团结互信的氛围。此次峰会选址在陕西西安举办，这本身就具有特殊历史意义。西安是古丝绸之路的东方起点，中国与中亚交往的重要窗口，从昔日的汉唐气象、万国衣冠，到今天的大国风范、交往盛况，峰会为中国与中亚国家往来续写历史，为人类命运共同体建设谱写新章。

峰会上，习近平主席发表主旨讲话，就建设一个什么样的中亚提出“四点主张”，就如何建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”，并就怎样发展中国同中亚国家合作提出“八点建议”。这是新时代以来，中国最高领导人首次完整、集中、系统向国际社会阐述对中亚外交政策，得到了中亚各国元首的高度赞同和热烈响应，也为我们构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供了根本遵循和行动指南。

峰会期间，中国同中亚五国达成了包括《中国—中亚峰会西安宣言》《中国—中亚峰会成果清单》等在内的7份双多边文件，签署了100余份各领域合作协议，成果之丰、内容之实、影响之大前所未有。可以用五个“新”来概括。

一是为深化中国—中亚关系提供了新动力。《西安宣言》宣布携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体；继哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦三国后，中国同吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦两国也宣布在双边层面构建命运共同体，实现命运共同体在中亚的全覆盖。这是命运共同体理念首次在地区多边和双边层面全落地，为中国—中亚关系提质升级、合作换挡提速提供了战略引领，进一步彰显了六国在更高水平、更高标准、更高质量上开展合作的意志和决心。

二是为扩大各领域交流合作搭建了新平台。此次峰会对中国—中亚机制进行了立柱架梁和全面布局。各方商定将以举办此次峰会为契机，正式建立中国—中亚元首会晤机制，每两年举办一次，轮流在中国和中亚国家间举办。下次峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。各方已正式建立外交、经贸、海关等部长级会晤机制，设立实业家委员会、智库论坛、健康产业联盟等平台，商定加快成立产业与投资、交通、农业、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，并在中国设立常设秘书处。

期间，中国同乌兹别克斯坦在两国政府间合作委员会框架内增设减贫合作分委会，这是中国在政府层面对外建立的首个减贫合作分委会。中国同吉尔吉斯斯坦签署互设文化中心协议，这是中国同中亚国家签署的首份类似协议。这些新机制、新平台的建立，必将为扩大中国—中亚各层级交往，深化全方位合作拓展更为广阔的空间，提供更为有效的保障。

三是为深化互利共赢开辟了新前景。习近平主席在峰会上宣布了一系列重大合作倡议，包括扩大双方经贸合作，升级双边投资协定，全面提升跨境运输过货量，支持跨里海国际运输走廊建设，推进中吉乌铁路项目，建立中国—中亚能源发展伙伴关系，推进在中亚鲁班工坊、传统医学中心建设，加快互设文化中心，推动开行面向中亚的人文旅游专列等。为帮助中亚国家发展，习近平主席还宣布向中亚国家提供总额260亿元人民币的融资支持和援助。期间，中国还同哈萨克斯坦签署了互免签证协定，哈萨克斯坦成为首个同中国互免签证的中亚国家。中国同中亚国家人民文化艺术年也正式启动。这些倡议和成果为加强中国—中亚合作开辟了新的上升通道，激发了新的生机活力。

四是为维护国际公平正义贡献了新力量。中亚国家高度评价中国式现代化道路对人类发展进步的重要意义，普遍支持并愿积极践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。中国同中亚国家一致同意恪守联合国宪章宗旨和原则，坚定捍卫多边主义，抵制单边主义、霸权主义和强权政治，促进国际关系民主化，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。这些立场和主张将为充满不确定性的世界注入更多确定性，为维护世界和平与安全、促进人类文明进步作出“中国—中亚贡献”。

五是为发展中国家团结自强树立了新典范。习近平主席强调，世界需要一个稳定、繁荣、和谐、联通的中亚。并明确指出，中亚国家的主权、安全、独立、领土完整必须得到维护，中亚人民自主选择的发展道路必须得到尊重，中亚地区致力于和平、和睦、安宁的努力必须得到支持。习近平主席的话语铿锵有力、掷地有声，引发中亚各国人民强烈共鸣，也再次表明中国是中亚国家值得信赖的真朋友、可以倚重的好伙伴。双方重申在涉及彼此主权、独立、安全和领土完整等核心利益问题上相互坚定支持，尊重彼此根据自身国情选择的发展道路，坚决反对任何势力以任何借口干涉内政。作为和平正义力量的代表，中国和中亚国家相互理解，携手前行，必将为纷繁复杂、变乱交织的世界注入更多正能量和稳定因素。

中方作为东道主，为峰会作了周到安排，诚心待客之道就是睦邻相处之道。习近平主席夫妇在西安大唐芙蓉园为五国元首夫妇举行仿唐入城欢迎仪式，用仿唐菜和陕西特色美食招待远方来客，形式新颖独特，历史人文气息浓郁。六国元首共植石榴树，象征着六国像石榴籽一样紧紧团结在一起。习近平主席还为恰逢生日的哈萨克斯坦总统托卡耶夫庆生，充分体现了两国元首的深厚友谊。

我们相信，中国和中亚各国只要心往一处想，劲儿往一处使，密切沟通、精诚协作，六国的睦邻友好、合作共赢之路必定越走越宽广。

二、问：此次峰会各方就携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体达成了广泛共识。中方下步将如何构建中国—中亚命运共同体？

答：构建更加紧密的中国—中亚命运共同体是本届峰会最重要的政治成果，向世界昭示了中国和中亚各国续写千年友谊、开辟崭新未来的坚定决心。习近平主席在峰会上指出，建设中国—中亚命运共同体，要做到四个坚持，即坚持守望相助、坚持共同发展、坚持普遍安全、坚持世代友好。

我们将以守望相助为出发点，在涉及自身主权、安全、发展利益等核心问题上坚定给予彼此明确、有力支持。相互支持是中国同中亚国家关系的鲜明底色和政治保障。面对动荡不安的国际格局，双方要在涉及国家主权、独立、民族尊严、长远发展等核心利益问题上，继续互予理解和支持。无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中方都将继续坚定支持中亚国家走符合本国国情的发展道路，坚定支持各国维护本国主权、独立和领土完整，坚定支持各国追求民族振兴和团结自强，坚定支持各国在国际舞台上发挥更大作用。

我们将以共同发展为落脚点，携手打造深度互补、高度互赢的合作模式。中国同中亚五国都处于国家建设的关键阶段，是民族振兴的同路人。我们相信，一个充满活力、蒸蒸日上的中亚，不仅将实现地区各国人民对美好生活的向往，也将为世界经济复苏发展注入强劲动力。我们诚挚欢迎中亚国家搭乘中国发展快车，继续在共建“一带一路”合作方面走在前列，推进落实全球发展倡议，持续提升经贸、能源、交通等领域合作水平，培育金融、绿色低碳、减贫、医疗卫生、数字创新等新增长点。

我们将以普遍安全为着力点，共同应对传统与非传统领域的新挑战。当前，外部势力干涉和“三股势力”活跃是我们面临的共同挑战。中方将同中亚国家共同践行全球安全倡议，坚决反对外部势力破坏中亚国家合法政权、策动新一轮“颜色革命”，始终保持对“三股势力”零容忍，合力打击毒品走私、跨国有组织犯罪，加强生物安全、网络安全和应急救灾合作，继续帮助阿富汗人民维护安全稳定、实现和平重建，破解地区安全困境。中方始终认为，民族冲突、宗教纷争、文化隔阂不应是中亚的主调，任何人都无权在中亚制造不和、对立，更不应该从中谋取政治私利。中方愿为中亚国家弥合矛盾与分歧提供支持，共同寻找实现地区和谐、国家和睦、民族和解、人民和美的解决之道。

我们将以世代友好为根本点，积极建立多元互动的人文交流大格局。中国同中亚国家都拥有灿烂的文明，各具特色、异彩纷呈，在两千多年的友好交往中相互学习、相互碰撞、相互交融，书写了人类文明史上的绚丽篇章。中方将同中亚国家秉持平等、互鉴、对话、包容的文明观，共同践行全球文明倡议，密切人员往来，赓续传统友谊。将继续加强治国理政经验交流，深化教育、文化、旅游、青年、妇女、考古、体育、媒体、智库等领域合作，促进更多地方结好，加快推进在中亚开办鲁班工坊，优先在中亚增设孔子学院和孔子课堂，继续向中亚国家提供政府奖学金名额，筑牢中国同中亚国家人民世代友好的基石。

力生于团结，事成于和睦。中国愿同中亚国家以构建更为紧密的中国—中亚命运共同体为指引，汇聚起合作共赢的伟力，坚定信心战胜前进道路上的艰难险阻，共同开创更加美好的未来。

三、问：此次峰会的成功举办，标志着中国—中亚元首会晤机制正式成立，为中国—中亚合作打造了顶级平台。下阶段，中方将如何推进中国—中亚机制建设？

答：中国—中亚机制是中国同中亚国家相向而行的结果，因应地区形势变化，顺应时代发展潮流，呼应各国人民心声，具有强大内生动力和广阔发展前景。此次峰会为这个机制开了个好头，系好了“第一粒纽扣”。站在新的历史起点上，我们将继续发挥元首外交的战略引领作用，与各方一道，继往开来，乘势而上，将各国元首达成的重要共识转化为实际行动，将共同描绘的蓝图转化为路线图、实景图，不断做大做强中国—中亚机制。在这过程中，我们将坚持三大原则：

一是务实高效。随着中国—中亚合作不断拓展，中国—中亚机制建设必须与时俱进，不断满足彼此合作的现实需求。我们将持续推进中国—中亚机制的“四梁八柱”建设，共同建设好已成立的各项会晤和对话机制，加快建立常设秘书处，积极研究建立完善安全、文化、旅游、减贫、金融、科技、生态环保等各领域合作机制。

二是实惠管用。我们将遵循习近平主席提出的“八点建议”，坚持共商共建共享，不断丰富机制合作内涵，以全方位、多维度、深层次合作，为中国同中亚五国各自发展振兴作出实实在在的贡献，为各国人民带来实实在在的福祉，为维护地区和平稳定凝聚强大合力。

三是开放包容。中国—中亚机制属于六国，也面向世界，促进的是1360多万平方公里广袤热土的发展与繁荣，追求的是近15亿人的光明未来与美好生活，体现的是立足自身、胸怀天下的责任与担当。

我们的合作不针对任何第三方，也不受制于第三方，不搞封闭排他的“小圈子”，更反对集团政治和冷战对抗。将始终站在历史正确一边，站在文明进步一边，与国际社会一道，共同应对全球性挑战，共促和平发展。

今天，中国—中亚合作从中国再出发，古老的丝绸之路从西安再启程。我坚信，在六国元首英明领导下，在各方共同努力下，中国—中亚合作一定能够开出美丽花朵、结出丰硕果实，长成参天大树。

（新华社西安5月19日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)