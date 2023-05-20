李 怡

据欧洲新闻电视台报道，西班牙某中左翼政党领袖近日与该国社会保障部达成初步协议，计划中止“黄金签证”项目。此前，英国、爱尔兰、葡萄牙、希腊等欧洲多国纷纷收紧或取消类似投资居留计划。分析人士指出，欧洲多国出现关闭“黄金签证”大门的趋势，反映欧洲当前经济社会困境。

政策陆续收紧

“黄金签证”是对部分欧盟国家为非欧盟公民提供的一种长期签证类型的统称，被普遍认为是一种投资移民渠道。“黄金签证”申请者通过数十万欧元的投资，可以享受在当地自由居住、生活、工作的权利，同时享受欧洲养老、教育、医疗的高福利，且达到居住年限要求后即可获得欧盟公民身份。

2009年5月，塞浦路斯首次推出“黄金签证”。欧债危机后，包括葡萄牙、西班牙、希腊、爱尔兰、法国等在内的10多个国家纷纷推出“黄金签证”。据欧洲新闻电视台报道，尽管各国政策略有差异，但总体上鼓励外国高收入人群通过投资房产、政府债券、企业股权、政府基金或直接捐赠等多种方式获取该国居留权。

近年来，欧洲多国陆续收紧“黄金签证”政策。2022年2月，英国宣布取消“黄金签证”项目；今年2月，爱尔兰宣布停止针对非欧盟公民的“黄金签证”项目；同月，葡萄牙宣布对里斯本、波尔图和人口稠密的沿海地区的“黄金签证”实施限制；5月，希腊宣布把部分地区的“黄金签证”门槛从25万欧元提高至50万欧元。根据最新计划，欧盟很可能在2025年全面关闭“黄金签证”项目。

折射社会困境

据《西班牙公共报》介绍，西班牙房价2022年上涨7%，里斯本房价自2015年以来上涨2倍，雅典房价在近5年上涨48%，都柏林自2012年以来上涨超120%。报道称，“黄金签证”政策扰乱当地房地产市场，许多居民迫于价格压力搬离原社区并举行抗议活动。

“‘黄金签证’问题引发的社会争议反映了欧洲多国政府在经济利益和社会公平间的权衡取舍。”中国社会科学院欧洲研究所学者朱锐在接受本报采访时表示，欧洲民众对“黄金签证”的批评一直存在，不过欧洲多国政府看重该政策带来的经济效益，并未直接取消该政策。近年来，受俄乌冲突影响，“黄金签证”的主要客户群体——俄罗斯移民大幅减少，使得该政策的经济利益来源减少，社会公平问题日渐成为焦点。取消“黄金签证”正成为欧洲各国民众对欧洲经济和社会问题不满情绪的宣泄口。

《德国之声》分析，房价上涨只是取消“黄金签证”的官方说辞，欧盟的批评才是最重要的因素。路透社报道称，欧盟委员会一直敦促各国终止投资居留计划，在签发居留许可时加强检查，以防范洗钱等金融犯罪活动。

朱锐表示，近年来，欧盟一体化进程有所推进，欧盟对成员国内政和欧盟整体事务进行更为严格的区分。欧盟认为“黄金签证”涉及欧盟整体利益，其有权限和职责进行管理。此外，欧洲各国民众对“欧洲公民”概念的认可度和期望值不断提升，欧盟在居留限制上降低门槛、敞开口子的意愿相应下降。

或拖累经济复苏

据《葡萄牙新闻日报》等外媒报道，针对取消“黄金签证”政策，西班牙房地产行业和葡萄牙马德拉自治区曾提出反对意见，认为此举会降低国家吸引力，损害地方经济发展。

“取消‘黄金签证’将带来复杂影响，可能拖累欧盟疫情后经济复苏进程。”朱锐认为，开放“黄金签证”的国家，国民经济支柱多为旅游业和服务业，一旦取消该政策，相关行业就业机会可能减少，外国投资流入值可能降低，这将对其房地产、基础设施和高新中小企业的发展造成一定负面影响。

在“黄金签证”政策收紧的同时，欧洲多国移民政策也出现变化。据申根签证官网消息，葡萄牙担心在终止投资居留计划后国家信用降低，失去对以“数字游牧民”为主的高科技产业工作者的吸引力，正在加快出台相关政策保障其居留权。《西班牙时代报》报道称，2023年起，西班牙也将推出数字游民签证。

朱锐认为，欧洲当前面临明显老龄化趋势，欧洲各国移民政策进入调整阶段。新冠疫情以来，部分非欧洲国家已推出系列针对高净值人士、高技术人才、企业高管等高层次人才的移民政策。为精准吸纳所需高层次人才，欧洲各国也可能跟进效仿，其移民政策也将趋向复杂化。

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