本报记者 高 乔 林子涵

在美国首都华盛顿拍摄的白宫。

新华社记者 刘 杰摄

美国国会预算办公室近日警告称，如果债务上限保持不变，美国将在6月上旬面临债务违约风险。美国财政部长耶伦日前也两度致函美国国会，表示美国财政部最快将于6月1日耗尽现金，敦促国会和白宫采取行动，提高债务上限，避免出现债务违约。

有关债务违约风险的讨论近年来在美国屡见不鲜。为何美国屡次来到债务违约的边缘？“美债炸弹”会给美国和全球带来怎样的阴影？

“用完了所有腾挪手段”

债务上限是美国国会为美国联邦政府设定的举债最高额度，达到债务上限，意味着美国财政部无法再支付政府账单及偿债。今年1月，美国联邦政府债务规模已达到31万亿美元，逼近2021年9月国会批准的31.4万亿美元债务上限。

美国财政部表示，截至5月16日，美国财政部的现金余额为946亿美元，低于1000亿美元。6月初，美国政府可能就将耗尽资金。此前，美国财政部还表示，截至5月10日，除了约880亿美元的授权非常规措施，财政部已经“用完了所有腾挪手段”。

当前，美国政府与美国国会需要就债务问题达成方案，决定是否提高债务上限，以增加发债，维持政府开支。如果双方无法达成一致，美国将出现债务违约。美国国会预算办公室提醒称，国家将因此无法维持政府运转、提供公务员工资及债务利息等。

然而，相关谈判进展缓慢。5月9日，美国总统拜登与国会众议院议长麦肯锡等国会领导人就债务上限问题举行会议，但没有取得任何成果。

美国屡次走到债务违约的边缘。据统计，自1917年首次设定债务上限制制度以来，美国国会提高政府债务上限次数已高达上百次。据美国商会统计，自1993年以来，为了给债务上限谈判争取时间，美国还曾暂时提高债务上限6次。路透社称，2011年，美国国会在最后一刻达成协议，勉强避开一场灾难，但美国的信用评级遭遇首次下调。2013年，历史重演，美国政府被迫让80万名公务员技术性失业两周。

“两党都指责对方在拿美国经济开玩笑”

不少分析指出，美国政治极化加剧，导致美国面临债务违约风险。

路透社报道称，一段时间以来，由共和党主导的国会众议院要求削减政府开支，涉及医疗保健、科学、教育、气候、能源等领域，而拜登政府当前力推的税收减免、气候变化、医疗补助等政策恰恰需要增加这些领域的投入，双方为此摩擦不断。随着债务膨胀，民主党要求在不附带任何支出削减的情况下提高债务上限，而共和党则要求首先大幅削减民主党的优先事项。就在上月，由共和党主导的国会众议院通过一项法案，把提高债务上限与大幅削减联邦政府开支捆绑在一起，遭到民主党人的强烈反对。“民主、共和两党的激烈斗争，导致美国最终可能出现震动世界经济的债务违约。”报道称。

“两党正在就债务上限问题玩‘胆小鬼游戏’，双方眼看要撞上了，但都想让对方先退一步。两党都指责对方在拿美国经济开玩笑。”美国《国会山》网站报道称。

除了两党对立，共和党内部斗争也给债务上限讨论增加了变数。英国广播公司报道称，共和党议员中的强硬派坚称不会提高联邦债务上限，除非民主党同意附加削减开支的条件，加剧了双方僵持。

外交学院国际关系研究所教授李海东对本报记者表示，美国债务问题不仅是持续的经济问题，也是严峻的政治问题。债务上限问题涉及美国民主、共和两党及国会和白宫之间持久尖锐的对立和碰撞。当前，两党不仅很难以持续、良性的方式化解债务上限问题，反而通过轮番对抗，扰乱政治环境。在党争极化的情况下，美国难以依据经济运行逻辑有效解决债务上限纷争，债务违约存在朝着美国各方及国际社会不愿看到的方向发展的可能性。

专家指出，美国出现债务违约风险，深层原因在于美国的经济发展模式。“长期以来，美国依靠发行国债来维系联邦政府运作和自身经济运转，同时，通过美债维护美元在全球的主导地位。在这一经济发展模式下，美国可以通过美债把自身经济、政治问题的后果转嫁到其他国家，长此以往，美国形成了高度不负责任的政策倾向和习惯。当前，美国债务总额居高不下，美债总额已超过美国每年经济总量的120%，且呈现不断增长趋势。然而，美国还想通过不断提高债务上限的方式，让全球各国持续向美国‘输血’。”李海东说。

中国人民大学国际关系学院教授李庆四对本报记者表示，美国债务逼近上限，背后还有不断增长的巨额军费开支。美国为维护自身霸权地位，保持对国际事务的干预能力，在全球军事行动上花费巨大，军费投入连年增长。长期以来，美国军费开支超过排名其后的9个国家军费开支总和。美国政府2024财年预算案更是为五角大楼拨款8420亿美元，达到历史新高。美国债务高举，却没有将资金投入国内建设，促进制造业等实体经济良性循环，反而将资金耗费在军事行动上，让美国本已沉重的债务负担雪上加霜。

“极限操作”将给美国经济带来冲击

白宫日前发表声明说，拜登为确保国会及时采取行动避免债务违约，将于5月21日提前结束七国集团领导人峰会行程，继续与国会领袖会晤。不少分析指出，根据以往美国处理债务上限的历史，两党往往能够在债务违约前一刻达成妥协。但“极限操作”将给美国经济带来冲击，据路透社报道，美国财政部长耶伦在致美国国会的信中表示：“我们从过去的债务上限僵局中了解到，拖到最后一刻才暂停或提高债务上限，可能会对企业和消费者信心造成严重损害，提高纳税人的短期借贷成本，并对美国信用评级产生负面影响。”

也有分析指出，如果两党僵局持续，“美债炸弹”最终爆发，美国经济可能出现衰退。据美国穆迪公司分析，如果债务违约持续6个星期，美国可能失去超过700万个工作岗位，失业率将飙升至8%以上，美国经济将下降4%以上。

“美国债务违约风险对美国乃至全球经济影响巨大。”李海东表示，“美国一旦出现债务违约，不仅意味着美国政府信誉缺失、美国建立的美元霸权体系遭到实质性损害、美国和世界各国持有的美元资产大幅贬值，还将造成全球金融体系激烈动荡，甚至引发全球性金融灾难，进而可能带来全球经济秩序深层调整。”

专家表示，美国会否调高债务上限、避免债务违约，仍待观察，但多年来美国“新债抵旧债”，持续透支美国政治信用，削弱美国国债信誉。

李庆四表示，美国通过不断增加美债上限的方式“收割”全球财富，早已令包括美国盟友在内的全球多国不满。尤其在俄乌冲突发生后，美国滥用金融制裁、大举推行量化宽松政策等措施，让其他国家更加清醒认识到美元及美债的潜在风险。部分国家通过抛售美债，贸易结算、外汇储备绕开美元等方式，尝试规避美国债务违约的风险。这也说明，美元作为全球最主要储备和结算货币的信誉度正在下降，美国通过发行美债转移国内风险的“玩法”越来越玩不转了。

美国知名投资人吉姆·罗杰斯日前接受俄罗斯卫星通讯社采访时也表示，美国终有一天将因不断增长的国家债务而失去世界第一大经济体的地位。他还警告，无论谁当选下一任总统，美国经济都将在2025年之前出现问题。

“由于积弊已久，美国或将越来越陷入困局：一方面，美元国际信誉日渐下降，美国通过不断提高债务上限将本国矛盾输出到全球的做法越来越不被认可；另一方面，美国提高债务上限，对提振国内实体经济的作用也较为迟缓，难以解决美国经济的深层问题；此外，美国在全球挑动大国博弈，加剧阵营对抗，让一些有能力购买美债、为其缓解债务风险的国家对购买美债的态度日趋谨慎，美国借助外部力量缓解自身经济风险的途径正逐渐被自己堵上。”李庆四说。

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