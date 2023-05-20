5月的阿斯马拉市细雨连绵，刘运民等中国农业专家与当地农户忙碌在田间地头，深耕翻整土地，准备在雨季来临前将油菜、蚕豆等作物种子播种入土。

阿斯马拉是东非国家厄立特里亚的首都，海拔超过2300米，被称为“云端之城”。厄立特里亚位于红海之滨，从港口城市马萨瓦一路向西南前行，驶过隐入云际的盘山公路，便可抵达阿斯马拉。

农业是厄立特里亚的经济支柱，全国约4/5的人口从事农牧业，但作物品种匮乏和农业技术落后严重制约该国农业发展。近年来，中厄农业合作项目正在悄然改善当地民众生活。

中非农业合作是中非合作论坛框架下减贫惠农工程的重要内容。为推动厄立特里亚农业产业发展，中国农业农村部已派出3批专家在厄立特里亚开展涉及豆类作物、果树园艺、油料等领域的技术援助工作，成效显著。长期参与厄立特里亚建设项目的四川公路桥梁建设集团也在四川省政府的协调下派遣两名农业专家在当地参与选种育种等试验、示范项目。

优质苹果种植在厄立特里亚仍处于起步阶段。“当地种植的苹果果子小、口感涩，所以市场销售的苹果基本从国外进口，一公斤苹果的价格约70元人民币。”援厄第三期高级农业专家组组长刘运民说。

为了让厄立特里亚民众吃上口感好、价格低的苹果，专家组从中国带来210株苹果苗，并针对当地干旱的特点推广地膜覆盖种植技术。栽种一年后，远渡重洋的苹果树长势喜人，经过改良的当地树种已经开始挂果。

在一旁的豆类和油料示范地，蚕豆、红芸豆和油菜已完成收获，相比当地品种单位产量提高50%以上。待6月雨季到来，中方专家组将开始新一轮种植，并培训当地农业技术人员和农户进行精耕细作。

“经过检验的种子才是适合厄立特里亚的好种子。”刘运民说，在项目试验和示范阶段取得一系列成果后，中国专家的工作得到厄方高度评价。

“从中国进口的油菜种子非常适宜在阿斯马拉种植。”中厄农业技术合作项目厄方协调人埃尔米亚斯·阿斯梅拉什表示，“我们还在3个地点试验种植蚕豆和红芸豆，结果令人满意。”

“厄中农业合作起步很好，成果显著，我们期待双方合作能够达到更高水平。”厄立特里亚农业部长阿雷费恩·贝尔赫说。

在几百米外的四川公路桥梁建设集团示范田，豆角秧上已挂满青绿色的豆角。在厄政府实现全国大面积种植后，当地民众就不会再以相当于几十元人民币一斤的高价购买这种广受欢迎的蔬菜。四川援厄农业专家冯军说：“我们引进了多个蔬菜品种，包括油菜、辣椒等，希望能够为当地民众的菜单提供更多更好的选择。”

在经历多年战乱后，厄立特里亚百业待兴。厄政府期待在与中方的农业合作中学习中国的发展经验，助力国家实现可持续发展。

“发展农业是摆脱贫困的第一步，没有粮食何谈发展，保障粮食安全是最重要的人权，”阿雷费恩说，“中国的经验十分宝贵，对厄立特里亚具有重要借鉴意义。”

（新华社阿斯马拉5月14日电 记者刘万利、汪平，参与记者：邓敏、王冠森）

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