新华社西安5月19日电 题：织密经贸往来 共谋繁荣发展——中国—中亚国家经贸合作开启新篇章

新华社记者雷肖霄、张思洁、温馨

灞河之畔，一派生机盎然。19日下午，中国—中亚实业家委员会成立大会在西安国际会展中心举行。

中国贸促会会长任鸿斌说，中国—中亚实业家委员会的成立，既是落实中国—中亚峰会重要共识的具体行动，也是工商界助力构建中国—中亚命运共同体的生动实践。中国贸促会将充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需的功能，织密服务企业网，扩大国际朋友圈。

10年前，共建“丝绸之路经济带”倡议首提，为中国与中亚经贸合作指明方向。10年来，中国同中亚国家共建“一带一路”硕果累累。

近6万列中欧班列过境中亚，不断织密中国与中亚货物贸易运输网络，推动多方经贸往来合作愈发频密；中国—中亚天然气管道、中吉乌公路、中塔乌公路等一大批重点项目的稳步推进，为区域高质量发展持续注入强劲动力……

峰会期间，中国同中亚五国达成一系列多双边文件，签署了诸多领域合作协议。一系列务实合作新举措，为深化互利共赢开启新前景。

商务部欧亚司有关负责人介绍，2022年，中国与中亚五国贸易额702亿美元，创历史新高。今年一季度，中国与中亚五国贸易额178亿美元，同比增长22%。

建交31年以来，中国与中亚五国的贸易额增长了100多倍，中国成为中亚国家最主要的贸易伙伴。

10年来，中国—中亚天然气管道、中哈原油管道穿越茫茫大漠向东而来，成为保障中国能源安全供应的能源“大动脉”。如今，越来越多的绿色产业沿“一带一路”向西而去，为中亚五国高质量发展提供支撑。

商务部欧亚司有关负责人介绍，截至目前，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元。共同实施了哈萨克斯坦阿特劳州化工综合体、吉尔吉斯斯坦新北南公路、塔吉克斯坦电网建设、土库曼斯坦天然气生产、乌兹别克斯坦安格连—帕普铁路隧道等一大批项目，助力各方产业升级，为各国人民带来实实在在的利益。

积极推动可再生能源发展，是中国与中亚未来发展的重点领域之一。“中亚五国清洁能源资源丰富，绿色转型发展愿望迫切。我们将积极落实峰会精神，加大在绿色能源方面投资。”中国机械工业工程集团有限公司总经理方彦水说。

从互联互通到能源合作，从数字经济到文旅项目……中国同中亚经贸合作领域的扩大，为推动高质量共建“一带一路”注入新的生机活力。

塔吉克斯坦工商会主席朱马洪佐达表示，应该更加紧密地团结起来，扩大合作领域，巩固经贸联系，形成高度共赢的合作新局面。

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