人民网巴黎5月19日电 （记者何蒨） 法国当地时间5月16日下午，乐山市—法国伊西莱莫利诺市结好20周年纪念活动在伊西莱莫利诺市政厅举行。乐山市市长陈光浩、法国伊西莱莫利诺市市长桑蒂尼出席。

陈光浩在致辞中表示，两市结好20年来，双方务实合作持续推进，在旅游、文化、青少年交流等方面打下了良好合作基础，罗丹公园旁的“乐山大佛雕像”和“乐山漫步路”见证着双方合作之路和深厚友谊。希望双方一如既往地秉承真诚、务实的合作精神，携手搭建更多合作平台，共同打造国际友城的合作典范。

桑蒂尼回顾了两市20年合作成果，并表示两市在文化、教育、青少年等方面的交流成果丰硕，即便在过去三年遭受疫情冲击，双方的交流也并未停止，始终风雨同舟、携手向前，友谊历久弥坚。

两市市长签署了《中国乐山市和法国伊西莱莫利诺市建立友好合作关系二十周年谅解备忘录》，并一同参观了在市政厅举办的乐山摄影展。乐山市代表团还考察了伊西市文化创意中心、罗丹公园乐山大佛雕像和多媒体图书馆。

乐山市与法国伊西莱莫利诺市于2003年建立友好合作关系。20年来，两市在教育、文化、旅游、城建等领域进行了富有成效的交流合作。下一步，两市将以中法建交60周年、中法文化旅游年为契机，继续深化各领域、多层次的合作，积极为中法友好交流贡献地方友城力量。

截止目前，乐山市已与16个国家的省、市、景区建立了25对友好合作关系，国际“朋友圈”遍布五大洲。

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