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【中国有约】浙江舟山：海岛小村绘就绿色共富新图景

2023年05月19日16:43 | 来源：人民网-国际频道
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新建村。人民网 钟文兴摄
新建村。人民网 钟文兴摄

人民网舟山5月18日电 （钟文兴）雨后，青山苍翠，云雾缭绕，青瓦白墙错落分布，绚丽奇特的渔民画，漫步于舟山市定海区新建村，仿佛步入一片海岛艺术天地。

5月18日，“2023中国有约”中外媒体记者团走进新建村，感受充满海岛文化特色的中国新农村。

特色小火车、乡村艺术馆、登山步道、乡村书店、休闲咖啡吧，这个海岛村落通过“文化+创意+旅游”的模式，绘出了一副绿色共富新图景。

乡村文化是发展的根和魂

来自土耳其《光明报》记者忽必烈（Kubilay Celik）对新建村的乡村特色非常感兴趣。对此，村党总支书记、村主任余金红表示乡村文化是新建村发展的根和魂。她解释说，“渔民画、剪纸都是我们舟山地方特色的文化，通过乡村艺术馆为老百姓搭建这个平台。乡村文化为村民创造了一些经济价值。既给了老百姓物质生活方面的提升，又给了老百姓精神文化生活上的丰富。”

正在乡村艺术馆剪纸的周亚银向人民网记者讲起了自己的故事，“我女儿和外孙在天津，这些剪纸过一阵要寄到天津去。我外孙觉得我特别厉害，常把我的作品带到学校去和小朋友分享。”聊到剪纸作品，周亚银身边的周亚芬也打开了话匣子，“我今年70岁了，自从开始剪纸，我觉得自己变得年轻了，心态也好了。大家一起聚在乡村艺术馆，可以边创作边交流。我现在也有社保，以前真是想也想不到还有这样好的生活。”

余金红介绍说，去年，新建村人均年纯收入达4.6万元。“我们通过乡村旅游也赚到了钱，同时大家的生活也更美好了。绿水青山就是金山银山。”据悉，去年新建村游客量达到了43万人次。村民通过农家乐、民宿等多种休闲业态同步跟进，从乡村旅游经济中获益。

余金红表示，“老百姓的‘口袋富、脑袋富’，是我们努力提升的方向，我们有底气、有实力带领老百姓走更好的路。”

从“千万工程”到共同富裕

2003年6月，浙江省启动了一项以农村生产、生活、生态的“三生”环境改善为重点的村庄整治建设大行动。目标是从全省选择1万个左右的行政村进行全面整治，把其中1000个左右的中心村建成全面小康示范村。

持续耕耘20年，不断推动美丽乡村建设取得新进步，浙江已开启“千万工程”新篇章，加快构建“千村未来、万村共富、全域和美”乡村振兴新格局。

和浙江万千乡村一样，“共富一直是新建村努力的方向。” 余金红说。“村里所有的农户要共同富裕，周边乡村也要共同富裕。舟山国家远洋渔业基地，与新建村两头有机结合，互相辐射。周边村庄的老百姓，也通过我们的平台，来新建村就业，可以共同参与乡村艺术馆来，也可以做农家乐民宿。”

新建村不仅得到了国内游客的喜爱，影响力还扩散到了国外。余金红向采访团的中外记者们表示，“欢迎向世界宣传新建村，我真诚地邀请国内外朋友来我们村里看看，感受美丽乡村的魅力。” 

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(责编：艾雯、张悦)

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