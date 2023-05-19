新华网宁波5月19日电（记者 吴寒冰）第三届中国－中东欧国家博览会暨国际消费品博览会近日在浙江省宁波市举办。在本届博览会上，捷克的鲨鱼飞机和斯洛文尼亚的蝙蝠飞机格外引人关注。两家轻型飞机制造商均表示，通用航空业在中国发展前景巨大，希望通过本次博览会增加曝光度，同中国企业开展更深入的合作。

中东欧展馆智能制造展区展出的捷克鲨鱼飞机。新华网记者 吴寒冰 摄

鲨鱼飞机由捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司引进捷克技术生产，无需专用跑道，在简易机场、草地均可起落。其飞行速度是同级别轻型飞机的世界纪录保持者，可用于消防救援及河流、森林、海洋的巡护。据该公司工作人员介绍，通用航空在中国还属于朝阳产业，他们很看好中国通用航空领域的发展前景。目前，捷中双方已共同组建研发团队，致力于鲨鱼飞机的升级迭代和新机型研发。

中东欧展馆智能制造展区展出的斯洛文尼亚蝙蝠飞机。新华网记者 吴寒冰 摄

来自斯洛文尼亚的蝙蝠飞机，已不是第一次参加中国－中东欧国家博览会。蝙蝠飞机项目于2018年在中国落地，是中斯两国间规模最大的合作项目之一。据蝙蝠飞机营销总监刘丹介绍，今年展出的是全球第一款取得欧洲航空安全局型号合格证的电动飞机。公司希望能够通过此次博览会增加曝光度，助力通用航空的中国市场化和本地化制造。

今年是中国－中东欧国家合作第二个10年的起步之年。本届中国－中东欧国家博览会，是疫情防控平稳转段后我国举办的首场面向中东欧地区的国家级展会，到会参展商超3000家，专业采购商超10000名，为中国和中东欧国家企业“引进来”“走出去”提供了更多机遇。

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