新华社匈牙利托考伊5月19日电 通讯：匈牙利百年酒庄期待中国市场新机遇

新华社记者陈浩

春日正午，匈牙利东北部的托考伊阳光正好，但依然被一层薄雾笼罩。这个著名葡萄酒产区因拥有独特微气候、酿造出世界上古老而独特的甜葡萄酒奥苏贵腐酒而闻名，被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

这里一家历史悠久的酒庄，因为遥远的中国，正迎来发展新机遇。

46岁的鲍比茨酒庄庄主鲍比茨·拉斯洛带着记者走进他的酒窖。酒窖墙壁上长着厚厚一层毛茸茸的黑色霉菌，正是这种霉菌使酒窖无论夏天还是冬季，始终保持着10摄氏度的温度和98%的湿度。

“它起到了自然气候控制系统的作用，”鲍比茨解释道，“这种霉菌很有意思，当空气太干燥时，它会释放水分，太潮湿时，则会吸收水分。”

酒窖气温正好适合酿造奥苏贵腐酒。这种酒以其甜度和酸度的完美平衡以及丰富的风味层次而闻名。2021年，它被列入中欧地理标志协定中首批受保护的欧盟地理标志产品。

鲍比茨酒庄创立于1912年，但其酒窖历史可以追溯到600多年前。自13世纪定居托考伊地区以来，鲍比茨家族就一直从事葡萄种植和酿酒。如今，该酒庄拥有30公顷一级优质葡萄园区，产品也涵盖了托考伊葡萄酒所有品类。酒庄展示的无数证书和奖杯说明其产品深受认可。

十多年前，鲍比茨酒庄通过与代理商合作进入中国市场，并逐渐站稳脚跟，其产品受到中国葡萄酒爱好者欢迎。正在浙江省宁波市举行的第三届中国—中东欧国家博览会上，鲍比茨酒庄展出了系列产品，包括获得匈牙利国际葡萄酒大赛金奖的奥苏贵腐酒。

“中国消费者喜欢托考伊葡萄酒，让我们很振奋,”鲍比茨说，“我希望在欧洲得到认可的产品在中国也深受喜爱。”

通过参加此次博览会，鲍比茨希望进一步加强产品在中国的影响力。他表示，如今有很多中国人到访托考伊产区，也来到他的酒庄。中国消费者对匈牙利葡萄酒的积极反馈和热情激励着鲍比茨酒庄探索新的机遇。

“我们参加博览会，想在中国更广泛地开拓市场。我真的相信中国市场。”鲍比茨说。

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