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共话中国经济新机遇丨专访：期待和欢迎更多中国游客来马耳他——访马耳他旅游局局长古利亚

2023年05月19日10:43 | 来源：新华网
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新华社瓦莱塔5月19日电 专访：期待和欢迎更多中国游客来马耳他——访马耳他旅游局局长古利亚

新华社记者陈文仙

马耳他旅游局局长加文·古利亚日前在接受新华社记者专访时表示，非常期待和欢迎更多中国游客来马耳他旅游，马耳他将努力为中国游客提供高质量的旅游产品。

古利亚表示，跨境游对推动国家之间“互联互通”发挥着重要作用。中国公民出境游需求激增，这对欧洲和全球旅游业复苏都“至关重要”。他希望欧洲地区旅游业持续稳健复苏，入境欧洲的中国游客数量不断增长。

他说，新冠疫情前，入境马耳他的中国游客人数已经在不断增加，相信在马耳他旅游局负责开发中国旅游市场的团队努力下，马耳他将吸引更多中国游客。

据马耳他旅游局提供的数据，2019年入境马耳他的中国游客数量超过1万人次，创历史新高。古利亚预测，2024年有望恢复并超过这一水平。他说：“中国是一个非常重要的客源市场，我们对于进一步开拓中国市场充满信心。”

“我们将努力为中国游客提供足够好的旅游产品以满足他们的需求。”古利亚表示，中国游客越来越喜欢“体验式”旅游，喜欢深入了解当地风土人情，“马耳他有中国游客希望看到的美丽风景、历史和文化遗址”。

在古利亚看来，马中两国的友好关系是进一步加强双方旅游合作的“沃土”。自1972年建交以来，两国在商贸、旅游等领域的合作蓬勃发展。他强调，两国关系“非常友好，过去、现在和将来都是如此”。

古利亚曾于2018年访问中国，中国经济社会的迅速发展给他留下了深刻印象。他期待今年再次访问中国，与中国合作伙伴深入交流。

“我们深信两国在旅游领域有着美好的合作前景，我们将致力于推动这一合作的可持续发展。”古利亚说。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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