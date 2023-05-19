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第十二届《莫斯科之春》音乐会在莫斯科举行

2023年05月19日10:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科5月18日电 （记者于宏建、肖新新）当地时间5月17日晚，第十二届《莫斯科之春》音乐会在位于莫斯科的俄罗斯“中央学者之家”音乐厅举行。本届音乐会由“中央学者之家”、中俄人文合作发展中心、俄中友协和莫斯科华侨华人联合会等联合主办。中俄两国青年音乐家、音乐学子等同台表演，为观众献上视听盛宴。

中国驻俄罗斯大使馆文化处公使衔参赞封立涛在致辞中表示，音乐艺术在促进中俄两国民心相通等方面发挥重要作用。诸如《莫斯科郊外的晚上》等经典曲目长期为中国人民所熟知并传唱，展现了两国友好情谊。相信日益密切的人文交流将进一步夯实中俄友好的社会民意基础。

俄中友协副主席伊万·阿尔希波夫表示，音乐会的举办为俄中音乐艺术等人文交流提供重要平台。期待未来双方举办更多类似活动，不断促进两国人民相互了解，巩固和增进俄中友谊。

音乐会持续约两小时，旅俄华侨华人、在俄留学生以及俄中友好人士等数百人出席活动。钢琴独奏、歌剧选段、男女高音独唱、中国民乐合奏等精彩节目引得观众叫好不断。大合唱《我和我的祖国》将音乐会推向高潮。在现场观众热烈掌声中，本届音乐会圆满落下帷幕。

(责编：艾雯、杨牧)

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