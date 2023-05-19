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雅万高铁全线接触网一次送电成功

2023年05月19日09:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达5月18日电 （记者张杰、李培松）记者从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚当地时间5月18日22时30分，雅万高铁哈利姆、卡拉旺、瓦立尼、德卡鲁尔四座牵引变电所27.5千伏馈线相继合闸，接触网一次送电成功，标志着雅万高铁实现全线接触网送电。

图为雅万高铁接触网系统。中国铁路国际有限公司供图

接触网送电是指将高铁沿线地方电网的高电压，通过铁路牵引变电所转化为27.5千伏单相工频交流电后，再输送到高铁线路上方的接触网上，为高铁列车运行提供动能。接触网送电是电气化铁路接触网的一次“大考”，也是联调联试前的最后一个重要工序。

雅万高铁线路全长142.3公里，共架设接触网导线384.6条公里，设牵引变电所4座。雅万高铁牵引供电系统全部按照中国技术、中国标准设计施工，主要由电力机车牵引网供电主系统、行车设备及生产生活低压供电主系统等构成，接触网全系统、变电及电力微机保护系统、交直流系统等核心设备均由中国制造，具有统一技术参数、统一装备结构形式、统一零部件种类、关键零部件服役性能高等特点，设备后期维护简便、使用寿命长、保护延时短、安全可靠。

为确保雅万高铁接触网一次送电成功，中国铁路国际有限公司牵头组织联合体施工单位中铁电气化局，编制了详尽的电力牵引供电工程受电启动方案，明确送电范围、步骤、安全技术措施及应急抢修预案，严格按照方案规范流程对沿线供电设施逐一调试，对全线接触网进行冷滑试验，确保全线牵引供电设施按期达到送电要求，实现接触网一次送电成功。同时，通过安全巡逻车在高铁沿线周边巡逻宣传、安保人员定点看护、走访沿线村镇开展送电前安全宣传和教育等形式，确保雅万高铁送电安全。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设的“第一单”。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

(责编：艾雯、常红)

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