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法国无现金支付比例增加

本报记者  尚凯元
2023年05月19日07:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　法国央行近日公布的研究报告显示，2022年法国现金支付在线下交易量中的占比降至50%，而这一占比在2019年和2016年分别为57%和68%。与此同时，使用银行卡的交易量占比从2016年的27%和2019年的37%，增至2022年的43%。此外，有2%的交易量使用了移动支付，4%的交易量使用了支票、银行转账。虽然现金支付在法国占比较大，但其使用量呈下降态势。

　　记者在法国巴黎的超市排队结账时，经常能看到各种不同的付款方式：现金、输密码的银行卡、非接触式银行卡以及有NFC（近场通信）功能的手机。其中，非接触式银行卡和手机支付最为快捷，只需轻轻贴近POS机就能完成支付，比使用现金节约数十秒时间。消费习惯的改变和消费场景的多元化发展，正推动法国无现金支付比例持续上升。

　　新冠疫情发生以来，网上购物和在线支付更加频繁。法国央行的数据显示，2022年，法国消费者20%的非固定开销是在线上发生的，而2019年只有12%，线上消费以购买日常必需品为主。为鼓励消费者使用非接触式支付，法国在2020年将非接触付款上限从30欧元提高到50欧元，并为更多商家安装支持非接触支付功能的终端设备。

　　法国央行预计，随着经济活动的数字化程度不断提高，以及移动支付和即时转账服务的兴起，非现金支付方式将进一步普及。法国本土便捷支付品牌Paylib于2018年5月正式启用。记者了解到，目前已有21家合作银行接入该支付平台，为大约3000万用户提供移动支付服务。此外，欧洲各国主要银行于2020年发起了“欧洲支付倡议”，旨在建立一个欧洲共同的支付系统，整合各类支付方式，以适应数字化潮流。据法国《回声报》报道，该倡议目前正集中开发数字钱包和即时支付功能，计划于今年年底率先在法国和德国推出电子钱包试点服务。

　　现金使用量下降导致法国街头的自动取款机日益减少。数据显示，截至2021年年底，法国全国约有4.8万台自动取款机，比2018年同期减少了近10%。为节约自动取款机的运行成本，今年2月，法国巴黎银行、兴业银行和国民互助信贷银行共同宣布将从今年第四季度起，逐步将旗下的1.5万台自动取款机合并管理，并在2025年完成改造升级。

　　目前，在法国仍有14%的受访者表示习惯使用现金，有57%的受访者认为保留现金支付很有必要。法国央行认为，更好地管理开销和保护隐私成为一些人要求保留现金支付的原因，同时也要关注到老年人和低收入者等弱势群体的实际需求。

　　（本报巴黎5月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月19日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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