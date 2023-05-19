本报记者 朱玥颖

“鸡蛋价格以前一直比较稳定，一盒10枚装的普通鸡蛋以前200日元左右（1元人民币约合20日元）。现在都涨到300日元了，这太夸张了。”一名居住在日本东京的居民对记者表示。

日本央行近日公布的初步统计结果显示，今年4月日本企业物价指数同比上涨5.8%至119.8。当月对企业物价上涨推动作用最大的是电力、燃气和自来水价格，以及矿产品价格。其中，电力、燃气和自来水价格指数同比上涨25.8%，矿产品价格指数同比上涨23.4%。分析人士认为，日本国内物价加速上升，给日本民众生活带来沉重负担。

据日本权威市场调查公司的调查结果显示，日本涨价的食品最早将在今年秋天超过3万个品种。而能源价格抑制政策的效果能持续多久也成为疑问。目前，已有至少7家大型电力公司向经济产业省提出了涨价申请，最早有可能在6月以后批准实施。

在面临高物价压力的同时，日本民众的收入也在日渐缩水。日本厚生劳动省近日公布的统计显示，受通胀高企影响，扣除物价上涨因素后，日本民众3月实际工资收入同比下降2.9%，连续12个月同比减少。虽然名义工资增加，但无法追上物价的上涨幅度。

对未来物价走势，很多日本民众充满担忧。日本内阁府公布的4月消费动向调查结果显示，对1年后的物价预期这一问题，回答“上涨”的占93.2%。东京当地居民表示，只要到超市、商场购物，就会感觉到经济上的拮据。为了应对不断上涨的物价，他们不得不改变一些生活习惯，比如从价格稍微划算的超市大批采购，或者选择购买打折的临期商品等。东京一家超市的工作人员表示，“各个环节都在不停地涨价，最终给我们销售环节带来的负担非常大，比较划算的商品我们会加大进货量，同时我们还不得不减少一些利润来吸引消费者。”

今年1月，日本经济团体联合会举行企业劳资双方交换意见的“劳资论坛”，2023年春季劳资谈判正式打响。围绕加薪这一焦点问题，经济团体联合会会长十仓雅和表示，在历次薪资谈判中，未曾像此次这样强烈地要求考虑物价上涨因素。据日本工会总联合会介绍，今年春季劳资谈判的平均涨薪率达到近4%，此次涨薪是为了缓解物价高涨的影响，以后能否持续还无法预料，涨薪势头能否扩大至中小企业也是个未知数。

日本共同社分析，资源价格飙升加上日元贬值，导致电费、燃气费及食品等生活必需开支不断上涨。日本媒体同时表示，日本当前的涨价潮由多种因素导致，但自2022年开始的美元连续加息，是日本出现涨价潮的重要推手。而日前履新的日本央行行长植田和男曾表示，将继续维持目前的货币宽松政策。

（本报东京5月18日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 17 版）

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