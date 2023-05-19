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《美国的胁迫外交及其危害》报告发布

2023年05月19日07:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月18日电  新华社18日发布《美国的胁迫外交及其危害》报告，通过大量列举事实和数据，揭露美国在全球推行胁迫外交的恶行劣迹，让国际社会进一步看清美国外交的霸权霸道霸凌本质，以及美方行径对各国发展、地区稳定、世界和平造成的严重损害。

　　报告除引言和结束语外，还包括“美国的胁迫外交劣迹斑斑”“美国的胁迫外交手段繁多”“美国的胁迫外交危害全球”三部分。

　　报告说，美国惯于指责别国以大国地位、胁迫性政策、经济胁迫方式要挟他国服从、搞胁迫外交，但事实上，美国才是胁迫外交的始作俑者。胁迫外交的发明权、专利权、知识产权都非美国莫属。长期以来，美国胁迫他国无所不用其极，在胁迫外交上有极不光彩的“黑历史”。时至今日，胁迫外交更是美国外交政策工具箱中的标配，为实现一己私利，政治、经济、军事、文化等各领域的遏制打压都被用来在全球搞胁迫外交，世界各国深受其害，发展中国家首当其冲，连其盟友伙伴也难幸免。

　　报告指出，美国是胁迫外交的发明者和集大成者。长期以来，美国通过经济封锁、单边制裁、军事威胁、政治孤立、技术封锁等种种流氓手段，向世界演绎了一个个胁迫外交的教科书式案例。究竟谁在搞胁迫外交，谁在胁迫全世界，国际社会自有公论。在全球到处胁迫、制裁、霸凌，把他国搞垮、把世界搞乱，终会反噬伤及自身。美国应当好好治治自己滥施胁迫外交的老毛病，把公正合理的国际秩序还给全世界。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月19日 17 版）

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(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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