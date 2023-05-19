新华社堪培拉5月18日电（记者岳东兴）中国驻澳大利亚大使肖千18日举行中澳媒体吹风会时说，当前中澳关系保持着良好的改善势头，中方愿同澳方一道，把领导人共识落到实处，坚持中澳关系正确发展方向，始终从战略高度和长远角度把握两国关系，推动中澳关系持续健康稳定发展。

他说，在此进程中，三方面至关重要。

首先，政治上要相互尊重。新时期中澳相处应坚持相互尊重，尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利，平等相待，求同存异。中澳国情不同，但只要坚持相互尊重，完全可以和谐共处。

第二，经济上要互利共赢。中澳关系的本质是互利共赢，中澳务实合作为中国带来高质量商品和服务，也推动了澳大利亚经济的快速发展，实现了互利共赢。

第三，矛盾分歧要妥善处理。中澳要相向而行，正确看待和妥善处理彼此差异和分歧。中澳共同利益远大于分歧，双方理应为了两国和两国人民的利益，继续在各领域、各层级开展务实合作，同时通过建设性对话扩大共识、缩小分歧，不断改善、维护和发展双边关系，为中澳全面战略伙伴关系增添新内涵。

肖千表示，中方期待同澳大利亚继续推进能源、贸易、农业等传统领域合作，同时在气候变化、清洁能源、绿色经济、绿色基建等领域探索合作新疆域。

肖千还就一艘中国籍远洋渔船在印度洋中部海域倾覆介绍了相关情况，对澳方在渔船搜救工作中所体现的合作及人道主义精神表示赞赏和感谢，同时希请澳方有关部门增派救援力量，分秒必争，全力以赴开展搜救。

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