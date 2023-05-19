人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国大使：推动中澳关系发展，三方面至关重要

2023年05月19日06:38 | 来源：新华网
小字号

新华社堪培拉5月18日电（记者岳东兴）中国驻澳大利亚大使肖千18日举行中澳媒体吹风会时说，当前中澳关系保持着良好的改善势头，中方愿同澳方一道，把领导人共识落到实处，坚持中澳关系正确发展方向，始终从战略高度和长远角度把握两国关系，推动中澳关系持续健康稳定发展。

他说，在此进程中，三方面至关重要。

首先，政治上要相互尊重。新时期中澳相处应坚持相互尊重，尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利，平等相待，求同存异。中澳国情不同，但只要坚持相互尊重，完全可以和谐共处。

第二，经济上要互利共赢。中澳关系的本质是互利共赢，中澳务实合作为中国带来高质量商品和服务，也推动了澳大利亚经济的快速发展，实现了互利共赢。

第三，矛盾分歧要妥善处理。中澳要相向而行，正确看待和妥善处理彼此差异和分歧。中澳共同利益远大于分歧，双方理应为了两国和两国人民的利益，继续在各领域、各层级开展务实合作，同时通过建设性对话扩大共识、缩小分歧，不断改善、维护和发展双边关系，为中澳全面战略伙伴关系增添新内涵。

肖千表示，中方期待同澳大利亚继续推进能源、贸易、农业等传统领域合作，同时在气候变化、清洁能源、绿色经济、绿色基建等领域探索合作新疆域。

肖千还就一艘中国籍远洋渔船在印度洋中部海域倾覆介绍了相关情况，对澳方在渔船搜救工作中所体现的合作及人道主义精神表示赞赏和感谢，同时希请澳方有关部门增派救援力量，分秒必争，全力以赴开展搜救。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部