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新华社评论员：中国—中亚合作为世界和平与发展注入正能量

2023年05月19日05:45 | 来源：新华网
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新华社西安5月18日电 题：中国—中亚合作为世界和平与发展注入正能量

新华社评论员

“深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼。”在欢迎出席中国—中亚峰会的中亚国家元首夫妇的致辞中，习近平主席深刻指出深化双方合作的重大意义，凝聚起构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的强大合力。

时间是最好的见证者。中国同中亚国家建交以来，走过了不平凡历程，取得了举世瞩目成就。无论国际风云如何变幻，中国与中亚各国始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，国家关系实现从睦邻友好到战略伙伴，再到命运共同体的历史性跨越，为促进地区和平与发展注入正能量，为推动构建人类命运共同体作出新贡献，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。实践证明，中国与中亚合作具有超越时代和地域的生命力和价值，为致力于睦邻友好和共同繁荣的国家提供了有益借鉴。

31载携手同行，中国—中亚合作启迪世界：各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕。2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦提出共建“丝绸之路经济带”倡议，得到中亚各国热烈回应和积极参与。10年来，中国同中亚国家共建“一带一路”先试先行、硕果累累，政策沟通深对接，设施联通广开路，贸易畅通促增长，资金融通有亮点，民心相通润无声，有力促进了中亚五国经济发展、民生改善，在欧亚地区乃至国际社会产生重要示范效应。

31载携手同行，中国—中亚合作向世界证明：世界上的事情需要各国共同商量着办，合作共赢才是人间正道。世界越是纷乱，局势越是复杂，越要加强团结、增进合作。中国同中亚国家在重大国际和地区问题上立场相同或相近，在联合国、上海合作组织等多边机制框架下保持密切协作，恪守联合国宪章宗旨和原则以及其他公认的国际法准则，践行真正的多边主义，必能为推动全球治理体系改革、构建人类命运共同体作出中国—中亚贡献，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

“支持中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议”“共建‘一带一路’是个伟大倡议”“双方关系处于历史最好水平”……两天来，在同习近平主席的会谈会见中，中亚各国领导人纷纷表达了加强合作、共谋发展的信心与决心。当一些国家处心积虑地挑拨区域对抗、煽动阵营对立时，中国提出的一系列主张兑现了中国践行包容、开放性多边主义的承诺，为国际和平与稳定作出重大贡献。中国同中亚合作不针对第三方，也无意同其他机制竞争。中国同中亚合作不是要谋求势力范围、搞封闭排他的“小圈子”，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。只要是真正有利于地区稳定和发展的事情、有利于地区共同繁荣的举措，中方都愿意支持。“居高声自远，非是藉秋风”，立己达人的中国主张，务实担当的中国行动，为地区乃至世界的和平与发展注入强劲动力，赢得各方的广泛共鸣和积极支持。

中国古语说，“兄弟同心，其利断金”。中亚谚语说，“有团结的地方，定有幸福相随”。相聚千年古都西安，六国领导人共商合作大计，共谋人民福祉，中国—中亚峰会一定会取得圆满成功，共同开创双方合作更加美好的明天，为促进世界和平与发展、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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