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中国—中亚峰会丨中亚记者眼中的中国

2023年05月19日05:45 | 来源：新华社
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新华社西安5月18日电 “主办方的筹备精心周到，这里的民众友善、热情。毫无疑问，这次峰会是高水平盛会，一定能取得具有重要意义的成果。”来自乌兹别克斯坦的电视记者马达利洪·托日洪诺夫说。

中国—中亚峰会18日至19日在西安举行。在峰会新闻中心，来自不同国家的新闻记者紧张而有序地忙碌着。

5月16日，记者在中国—中亚峰会新闻中心工作。新华社记者 张博文 摄

峰会新闻中心主任李华介绍，中亚五国都组织了专门的媒体团前来报道此次峰会。

峰会元素随处可见，新闻中心的指示牌用中俄英三种语言写成，西安主要道路两旁悬挂着印有峰会主题的彩旗。“舒适、友善，西安给我留下很好的印象。”哈萨克斯坦新闻报主编瓦列里·苏尔加诺夫说。这是他第三次来到西安，第六次到访中国。

“上一次来中国是2019年，我们访问了北京，登上长城。短短几年间，中国又发生了很大的变化，越来越好。”托日洪诺夫说。

土库曼斯坦国家电视台新闻频道编辑索赫别特·比亚希莫夫说：“西安是一座具有特殊意义的古城，丝绸之路把中国和土库曼斯坦连接在一起。很多中国朋友知道汗血宝马的美丽传说，而丝绸之路在土库曼斯坦可以说是家喻户晓。如今，两国共同修建了天然气管道，还在很多领域开展合作。”

“这些年来，中国一直稳步发展，一直向上，展现出强大实力。中国在和包括中亚国家在内的其他国家开展合作时，非常尊重这些国家的规则、传统，不把自己的观念强加于人。”苏尔加诺夫说。

“在所有中亚国家，都可以看到有中国参与的合作、投资项目，这些项目带动了当地经济的发展，创造了大量就业机会，让中亚国家的人民切实从中受益。”塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社记者阿努舍尔翁·拉苏洛夫说。

“在实施这些项目的过程中，我们和中国员工一起工作、相互交流学习。交流让中亚更多地了解中国，也让中国更多地了解中亚。”拉苏洛夫说。

拉苏洛夫认为，中国—中亚峰会将进一步加强塔吉克斯坦与中国之间的经贸关系，能源、交通运输、农业、旅游业等各领域合作范围会进一步扩大。

“远亲不如近邻。”吉尔吉斯斯坦国家电视广播公司主持人阿扬娜·久舍克耶娃说，相信峰会的召开，将让中亚国家和中国的关系越走越近。

“此次峰会，将进一步推动中亚五国和中国加强合作，惠及地区各国人民。”苏尔加诺夫说。（记者王作葵、江宥林、高春霄、刘书辰）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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