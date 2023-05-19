新华社西安5月18日电 特稿：世界目光聚焦中国－中亚峰会

新华社记者乔继红 张远 朱瑞卿

初夏时节，世界目光聚焦西安。中国－中亚峰会5月18日和19日在这里举行。

连日来，海外舆论和各界人士纷纷表示，中国－中亚峰会不仅在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义，也是着眼构建更加紧密的中国－中亚命运共同体的重大行动，是推动构建人类命运共同体的生动实践，将产生积极的示范效应，为世界和地区和平稳定、发展繁荣注入更多正能量。

双方关系新跨越 树立国际关系典范

在举办中国－中亚峰会的古城西安，六色石榴花形象的峰会会标引人注目。六片花瓣呈螺旋上升式排列，中心为西安地标钟楼，寓意中国和中亚五国朋友齐聚西安，共叙传统友谊，共谋未来发展，携手构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

“中亚是我们共同的家园。中国－中亚机制的所有参与方都是近邻，任何一个国家的成就或者问题都会对整个地区发展产生深远影响。因此，各方应为实现共同发展、充分发掘地区综合潜力凝聚力量。”吉尔吉斯斯坦驻华大使阿克提列克·穆萨耶娃说。

哈萨克斯坦总统战略研究所首席专家阿季尔·卡乌肯诺夫说，中国－中亚峰会在双方关系发展中“是一件大事”，具有重要意义。

中国和中亚国家的友好合作，立在真诚互信，立在平等互利。建交31年来，双方关系实现跨越式发展，成为构建新型国际关系的典范。

过去10年间，习近平主席先后7次到访中亚。他与中亚各国元首交往的动人故事，彰显了中国与中亚国家的深情厚谊，推动双方关系不断迈上新台阶。

“中国在中亚地区发挥着越来越重要的作用。”哈萨克斯坦总统托卡耶夫说，“我们都从与中国的关系中受益。我们将尽最大努力促进这种合作。”

世界多国人士高度评价中国同中亚国家关系发展成果。长期关注中国同中亚国家关系的土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢认为，此次峰会在双方关系发展史上具有里程碑意义。巴西《论坛》杂志网站文章则指出，中国同中亚国家始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，树立了新型国际关系的标杆。

互利共赢新起点 助力全球发展繁荣

中国－中亚峰会在古丝路东方起点西安、在共建“一带一路”倡议提出十周年之际举行，具有独特深厚的意涵。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫表示，本次峰会将有力推动“一带一路”合作不断深化。全球各界人士密切关注峰会释出的新信号，期待在共建“一带一路”倡议框架下，中国与中亚国家合作再上新台阶，为全球经济发展繁荣再添新动力。

不少人聚焦于“实”，盼贸易量质齐升。中国同中亚五国在2022年提前实现700亿美元贸易目标，较建交初期增长上百倍。2022年中国自中亚国家进口农产品、能矿产品同比增长超过50%。吉尔吉斯斯坦驻华大使穆萨耶娃说，吉尔吉斯斯坦鼓励本国企业与中方在数字经济、电子商务等领域开展合作。

不少人聚焦于“通”，盼互联互通水平再升高。近年来，中吉乌公路顺利通车、中铁隧道集团承建的中亚第一长隧乌兹别克斯坦“安格连-帕普”铁路隧道贯通、中欧班列西安集结中心开通西安至中亚国家等17条干线通道……乌兹别克斯坦交通部副部长穆米诺夫·阿布杜瓦希多维奇说，中国在交通领域的优势，为两国深化全面合作创造了条件。

不少人聚焦于“绿”，盼低碳发展添未来动力。近年来，低碳转型绿色合作成为中国与中亚能源合作的新亮点，札纳塔斯100兆瓦风电项目、阿拉木图州卡普恰盖的100兆瓦光伏电站、布哈拉风力发电站、纳沃伊100兆瓦光伏电站……“绿色能源”“绿色发展”“绿色经济”成为双方展望合作的高频词。

土库曼斯坦外交部国际关系研究所专家多夫列特梅拉德·马梅多夫说，中亚国家和中国之间建立的合作机制惠及所有参与方，各方对合作前景充满信心。期待以此次峰会为契机，双方进一步深化合作，开展更多互惠互利的合作项目。多米尼加《今日报》网站文章说，中国提出的共建“一带一路”倡议已成为所有参与者的发展计划，其使命是打造一个共同发展的平台。

命运与共新乐章 维护世界和平稳定

回望历史，古丝绸之路上点缀着一段又一段中国和中亚国家文明交流互鉴的佳话；放眼当今，中国同中亚国家文明交流合作更加密切，写下了文明交流互鉴的崭新篇章。

“我坚信，在此次峰会之后，中国与中亚五国之间的关系和相互联系将达到更高的水平。”吉尔吉斯斯坦政治学者塔阿巴尔季耶夫说。在中国留学的哈萨克斯坦学生阿丽亚也期待，此次峰会能够带来更多的中国和中亚国家间人文交流机会，为双方人员往来提供更多便利，她希望能把父母接到中国，一起领略中国的名胜古迹和名山大川。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。多国人士关注峰会，期待与会各方在峰会期间就地区和国际热点问题交换意见，发出维护公平正义、捍卫多边主义、促进地区以及世界和平与安全的共同声音。

阿富汗喀布尔大学学者纳吉布拉·贾米说，中国和中亚国家间合作对相邻国家也有重要影响，当前阿富汗正处于战后重建、百业待兴的关键时期，“期待此次峰会成果能为解决阿富汗问题带来新机遇”。

黎巴嫩“广场”电视台网站刊文表示，中国对中亚的外交方针代表了当今国际关系中真正的公平正义，中国从未试图干涉中亚国家的内政，希望为该地区的和平、安全与繁荣作出贡献，期待这场峰会带来众多成果。

共叙友谊、共谋发展、共话未来，即将举行的峰会必将为中国和中亚关系赋予新的时代内涵、指明前进方向，为世界经济发展繁荣注入活力和动力，为动荡变革中的世界注入更多稳定性和确定性。（参与记者：张继业、关建武、王峰、邹学冕、赵旭）

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