沿着总书记的足迹·新闻多一点｜紫云楼里品古韵
2023年05月19日05:38 | 来源：新华社
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5月18日晚
国家主席习近平和夫人彭丽媛
在陕西省西安市大唐芙蓉园
为出席中国－中亚峰会的中亚国家元首夫妇
举行欢迎仪式和欢迎宴会
暮色中的大唐芙蓉园楼阁巍峨
流光溢彩，美轮美奂
习近平夫妇在紫云楼前同贵宾亲切握手
互致问候，并合影留念
新华社记者 丁海涛 摄
这座紫云楼
依史料记载以1:1比例复建而成
主楼高40米，共计四层
建筑面积8632平方米
采用唐代建筑风格中的重檐庑殿顶形式
新华社记者 申宏 摄
据史书记载
历史上的紫云楼建于唐开元十四年（公元726年）
玉楼金殿、嵯峨高耸
俯视绿洲曲水荡漾，遥望终南群山起伏
堪称唐代楼阁建筑艺术之瑰宝
2023年4月25日的西安大唐芙蓉园（无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄
唐代诗人李绅
曾在《忆春日曲江宴后许至芙蓉园》中写道
“春风上苑开桃李，诏许看花入御园”
记录自己在芙蓉园赏花游艺之趣
2023年1月24日在西安大唐芙蓉园拍摄的花灯（无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄
以紫云楼为代表的大唐芙蓉园建筑群
园内回廊水榭、亭台楼阁遍布
素雅简约的风格令人沉醉
2023年1月24日，西安大唐芙蓉园内上演的舞台剧《鼓》。新华社记者 刘潇 摄
如今的西安大唐芙蓉园
已是国家5A级旅游景区
每年的游客接待量近300万人次
与毗邻的大雁塔、大唐不夜城
交相辉映、浑然一体
成为古都向世界展示古老历史底蕴的文化之窗
记者：郑昕、刘潇
编辑：郭宝江、贾伊宁
新华社国内部、新华社陕西分社联合出品
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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