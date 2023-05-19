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沿着总书记的足迹·新闻多一点｜紫云楼里品古韵

2023年05月19日05:38 | 来源：新华社
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5月18日晚

国家主席习近平和夫人彭丽媛

在陕西省西安市大唐芙蓉园

为出席中国－中亚峰会的中亚国家元首夫妇

举行欢迎仪式和欢迎宴会

 

暮色中的大唐芙蓉园楼阁巍峨

流光溢彩，美轮美奂

习近平夫妇在紫云楼前同贵宾亲切握手

互致问候，并合影留念

新华社记者 丁海涛 摄

这座紫云楼

依史料记载以1:1比例复建而成

主楼高40米，共计四层

建筑面积8632平方米

采用唐代建筑风格中的重檐庑殿顶形式

新华社记者 申宏 摄

据史书记载

历史上的紫云楼建于唐开元十四年（公元726年）

玉楼金殿、嵯峨高耸

俯视绿洲曲水荡漾，遥望终南群山起伏

堪称唐代楼阁建筑艺术之瑰宝

2023年4月25日的西安大唐芙蓉园（无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄

唐代诗人李绅

曾在《忆春日曲江宴后许至芙蓉园》中写道

“春风上苑开桃李，诏许看花入御园”

记录自己在芙蓉园赏花游艺之趣

2023年1月24日在西安大唐芙蓉园拍摄的花灯（无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄

以紫云楼为代表的大唐芙蓉园建筑群

园内回廊水榭、亭台楼阁遍布

素雅简约的风格令人沉醉

2023年1月24日，西安大唐芙蓉园内上演的舞台剧《鼓》。新华社记者 刘潇 摄

如今的西安大唐芙蓉园

已是国家5A级旅游景区

每年的游客接待量近300万人次

与毗邻的大雁塔、大唐不夜城

交相辉映、浑然一体

成为古都向世界展示古老历史底蕴的文化之窗

 

记者：郑昕、刘潇

编辑：郭宝江、贾伊宁

新华社国内部、新华社陕西分社联合出品

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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