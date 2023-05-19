5月18日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在陕西省西安市大唐芙蓉园为出席中国－中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会。

习近平发表欢迎致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎中亚各国元首。习近平指出，陕西是古丝绸之路的东方起点，见证了中国同中亚国家两千多年的深厚友谊。千百年来，中国同中亚人民互通有无、互学互鉴，创造了古丝绸之路的辉煌，书写了人类文明交流史上的华章。

大唐芙蓉园楼阁巍峨，流光溢彩，美轮美奂。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和夫人扎帕罗娃、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫和夫人米尔济约耶娃抵达紫云楼前。

习近平夫妇在这里同贵宾合影留念。

习近平夫妇为贵宾举行唐朝传统迎宾仪式。紫云楼前，礼乐和鸣，明快有力的古代佾舞、绚丽婀娜的芙蓉花舞，表达了古都西安人民的热情好客，体现了中华文化兼容并蓄的精神风貌。

习近平和彭丽媛同贵宾们共同前往元功门举行欢迎宴会。

宴会后，习近平夫妇同贵宾们共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国－中亚青年艺术节开幕式演出。

古丝绸之路的东方起点上，中国梦同中亚各国的梦更加紧密相连。

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