维夏之月，芙蓉湖畔。高高悬挂的大红灯笼，错落有致的旗幡掌扇，古都西安盛情迎接远道而来出席中国—中亚峰会的五国贵宾。

18日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在位于西安城南的大唐芙蓉园举行仪式和宴会，欢迎出席中国—中亚峰会的中亚五国领导人及配偶、嘉宾。

“中国同中亚国家民心相亲、理念相近、目标相契。我们诚挚欢迎中亚国家搭乘中国发展快车，共同开创中国—中亚合作更加美好的明天。”习近平主席致辞时说。

5月18日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在陕西省西安市大唐芙蓉园为出席中国-中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会。宴会后，习近平夫妇同贵宾们共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国－中亚青年艺术节开幕式演出。这是习近平发表欢迎致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎中亚各国元首。新华社记者 黄敬文 摄

中国—中亚峰会是今年中国首场重大主场外交活动，也是中国和中亚五国建交31年来，首次以实体形式举办峰会。

百年变局加速演进之际，中国同中亚五国元首齐聚一堂、共商大计，擘画中国－中亚关系新蓝图，推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，为不确定的世界带来更多确定性，为世界和地区和平稳定、繁荣兴盛注入正能量。

紫云楼，阙亭拱卫、馆桥飞渡，一派恢弘盛唐气象。迎风而舞的绛纱灯下，身着唐服的表演者踏鼓拍板、揖礼相迎。

晚7时45分许，中亚五国领导人及配偶抵达紫云楼前。习近平主席和夫人彭丽媛在这里热情迎候，同贵宾们亲切握手，互致问候，并合影留念。

这是5月18日在陕西省西安市大唐芙蓉园拍摄的欢迎仪式。新华社记者 申宏 摄

鼓声激昂，紫云楼三扇金门齐开。伴随“海内存知己，天涯若比邻”的中俄双语吟诵，64名舞者左手执籥、右手秉翟，动作如一，气势如虹，为来宾献上中国古代最高礼仪舞蹈八佾舞。这一按照传统礼仪设计的迎宾仪式，彰显中华文化包容四海、兼纳百川的精神风貌。

礼仪之邦大度雍容，十三朝古都新姿勃发。

“长安春，曲江头，三春车马醉中游。繁华池，花满袖，移舟泛乐，饮尽杯中酒。”100名舞者手持芙蓉舞姿翩跹，100朵芙蓉花渐次绽放、摇曳生姿。

这是5月18日在陕西省西安市大唐芙蓉园拍摄的欢迎仪式。新华社记者 申宏 摄

一花开引百花香，百花齐放春满园。

“深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼。”习近平主席说。

31年来，中国同中亚国家相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，国家关系实现从睦邻友好到战略伙伴，再到命运共同体的历史性跨越，成为构建新型国际关系的典范，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

“陕西是古丝绸之路的东方起点，见证了中国同中亚国家两千多年的深厚友谊。千百年来，中国同中亚人民互通有无、互学互鉴，创造了古丝绸之路的辉煌，书写了人类文明交流史上的华章。”习近平主席说。

千载流泽，丝路古道新机焕发。十年砥砺，“一带一路”枝繁叶茂。

宾主欢聚，互动频频，为深厚友谊举杯，为辉煌成就喝彩，为美好前景祝福。

宴会后，习近平夫妇同贵宾们共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国—中亚青年艺术节开幕式演出。

夜色深沉，清风吹拂。紫云楼这座目前中国境内规模最大的遗迹再现建筑，笼罩在红黄交织的朦胧光线中，如诗如画、如梦如幻。

为灿烂文明而颂，千年古都演绎盛世华章——

秦俑舞者踏着铿锵鼓点步伐齐整，敦煌舞者闪转腾挪，反弹亮色琵琶。一曲恢弘典雅的《秦风唐韵》，叩开厚重的历史大门，重现古老文明的赫赫荣光。

5月18日，演员在中国－中亚峰会文艺演出中表演。新华社记者 刘彬 摄

豪放的秦腔《梦回长安》与高亢的陕北民歌《天下黄河九十九道弯》交相呼应、余韵绵长，尽显古都西安开放和谐、进取奋发的文化神韵。

为青山绿水而歌，载欣载奔舞动蓬勃朝气——

伴着《春天》婉转悠扬的节奏，一群豆蔻年华的姑娘舞步灵动、笑意盈盈，红绸绿扇飞旋出昂扬向上的精气神。大屏幕上，“秦岭四宝”朱鹮、大熊猫、金丝猴、羚牛次第展现，鸟兽虫鱼恣意栖息，人与自然和谐共生。

5月18日，演员在中国－中亚峰会文艺演出中表演。新华社记者 刘彬 摄

绿色，是生命的律动，是共建“一带一路”的底色。

2013年9月，访问哈萨克斯坦期间，习近平主席强调，我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。

为共同梦想而行，琴瑟相和奏响奋进强音——

唢呐、琵琶等一件件在丝绸之路上融合发展而来的中国代表性民族器乐，与小提琴激扬饱满的弦音深情对话、相得益彰，成就了跨越国界的精彩和鸣《阳光照耀着塔什库尔干》。

路相通，情相牵，心相近，梦相连。

“山河万里远，咫尺玲珑心。筑得同心梦，千门万户春。”哈萨克斯坦歌手迪玛希用流利的汉语，深情献唱《万里梦同心》。

同声相应、同气相求。中国同中亚人民的深情厚谊，一如帕米尔高原上巍峨的群山，不因风云变幻而动摇，不随时代变迁而改变。

马蹄形的舞台上，中亚五国歌手盛装亮相，以直击心灵的天籁之音唱出心中的喜悦与希冀。

哈萨克斯坦歌曲《杜拉达兹》，吉尔吉斯斯坦歌曲《我的比什凯克》，塔吉克斯坦歌曲《塔吉克斯坦》，土库曼斯坦歌曲《阿依娜》，乌兹别克斯坦歌曲《牧人之歌》……流光溢彩的视听盛宴，多姿多彩的文明互鉴。

“世界之大和合为尚，人间之美福祉共享。各美其美美人之美，美美与共天下大同。”

六国歌手齐唱《美美与共》，六国国旗迎风招展，雄浑的和合之声在夜空中久久激荡，赢得各国元首夫妇和现场观众的热烈掌声，传递出中国同中亚国家永远做好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟的坚定决心。

大道不孤，命运与共。

这一刻，紫云楼与不远处的大雁塔光影交织，璀璨斑斓。古老丝绸之路的起点上，中国梦同中亚各国的梦更加紧密相连。

以梦为马，凯歌以行。

从西安出发，中国携手中亚国家，在推动构建人类命运共同体的大道上阔步向前！

文字记者：丁小溪、许可、蔡馨逸

海报设计：孙瑶

编辑：王绚、王秋韵、潘一景、宋为伟、戚文娟、任正来、程昊、郭洁宇

统筹：何雨欣、周咏缗

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