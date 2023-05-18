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中国-中亚峰会 | 中国与中亚国家工商界合作将迈上新台阶

2023年05月18日23:52 | 来源：新华网
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新华社西安5月18日电（记者张思洁）中国—中亚峰会新闻中心18日举行中外媒体吹风会。中国国际商会秘书长孙晓在会上表示，中国—中亚实业家委员会成立大会筹备工作进展顺利，在中国—中亚机制框架下的工商界合作将迈上新台阶。

孙晓介绍，中国—中亚实业家委员会成立大会将于19日下午举行。他说，中国—中亚实业家委员会起点高、规格高、代表性强、内容实。会后，中国国际商会将着手成立中国—中亚实业家委员会中方理事会。

吹风会上，中国工商界代表介绍了与中亚国家有关合作情况。中工国际工程股份有限公司总经理李海欣说，中工国际工程股份有限公司积极响应共建“一带一路”倡议，2022年12月签约乌兹别克斯坦奥林匹克城项目，这是上合组织撒马尔罕峰会后落地的中国和乌兹别克斯坦两国间首个重大合作项目，目前部分场馆基础施工已完成。

陕西旅游集团有限公司董事长周冰说，陕西旅游集团致力于开发丝路文化旅游资源，目前已与乌兹别克斯坦撒马尔罕州签署旅游合作协议，将在丝绸之路数字国宝展、优秀文化产品版权交流与贸易、旅游线路开发等方面开展合作。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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