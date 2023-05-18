新华社北京5月18日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌18日表示，中国已同中亚五国实现全面战略伙伴关系全覆盖和双边层面践行人类命运共同体全覆盖。相信此次中国－中亚峰会将为构建中国－中亚命运共同体注入新动力，为共同推动构建人类命运共同体作出新贡献。

汪文斌是在当日例行记者会上回答记者提问时作上述表示的。

汪文斌说，2022年1月，习近平主席主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，峰会发表联合声明，宣布决心打造中国－中亚命运共同体。中国已同中亚五国实现全面战略伙伴关系全覆盖和双边层面践行人类命运共同体全覆盖。

汪文斌说，建交30多年来，中国同中亚五国走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。双方坚持共商共建共享，共建“一带一路”在中亚地区开花结果。双方积极践行共同、综合、合作、可持续的安全观，有力维护了共同安全利益和地区和平稳定。双方已结成约70对友好省州市，每年数十万民众常来常往，演绎了文明交流互鉴的好故事。

汪文斌表示，中国－中亚峰会不仅在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义，也是着眼六国和六国人民构建更加紧密的中国－中亚命运共同体的重大行动，是推动构建人类命运共同体的生动实践，将产生积极的示范效应。

“相信此次峰会将擘画中国－中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代，为构建中国－中亚命运共同体注入新动力，为共同推动构建人类命运共同体作出新贡献。”汪文斌说。

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