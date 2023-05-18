当地时间5月17日晚，为期3天的中国-巴伊亚州合作论坛在巴西东北部巴伊亚州首府萨尔瓦多市开幕，图为中国驻里约热内卢总领事田敏在开幕式上致辞。人民网记者 陈一鸣摄

人民网巴西萨尔瓦多市5月17日电 （记者陈一鸣）当地时间5月17日晚，为期3天的中国-巴伊亚州合作论坛在巴西东北部巴伊亚州首府萨尔瓦多市拉开帷幕。中国驻里约热内卢总领事田敏、巴伊亚州副州长热拉尔多·朱尼奥尔、巴伊亚州社会经济研究院院长若泽·阿卡西奥等中巴两国官员、企业界人士和专家学者等200余人出席开幕式。

田敏在致辞中表示，作为东西半球最大发展中国家和重要新兴市场国家，中国和巴西都处于发展关键期，都以人民对美好生活的向往为共同追求。巴伊亚州是连接巴西中南部和东北部的地理要冲，是重要的海陆空交通枢纽。长期以来，州政府高度重视发展对华关系，积极推动巴伊亚州同中国开展各领域务实合作。

田敏预祝论坛取得圆满成功，希望双方通过此次论坛加深彼此了解，促成更多合作成果，为新时代中巴合作注入更多活力，为金砖国家合作树立更多典范。她说，中国驻里约总领事馆将继续发挥桥梁与纽带作用，为密切中国同巴伊亚州等领区各州友好交流合作提供帮助和便利，助力中巴全面战略伙伴关系不断发展。

朱尼奥尔代表巴伊亚州州长罗德里格斯致辞说，中国近年来在扶贫开发、生态保护、粮食安全等方面取得的成就值得巴西学习借鉴，萨尔瓦多-伊塔帕利卡跨海大桥、萨尔瓦多云轨列车等中国与巴伊亚州的一系列合作项目，对巴伊亚州乃至巴西东北部地区的经济社会发展具有十分重要的积极意义。希望中国和巴伊亚州在基础设施、新能源、矿业等领域开展更多互利合作，不断取得丰硕成果。

阿卡西奥在致辞中愉快地回忆了上个月陪同罗德里格斯州长访华期间与山东省政府开展对话交流，以及赴多地调研参观的情景。他表示，根据巴伊亚州社会经济研究院与山东省宏观经济研究院在此次论坛上签署的合作备忘录，双方将在农业、基础设施、港口物流、文化教育等领域开展研究合作，有助于将中国和巴伊亚州的合作推向新的高度。

中国-巴伊亚州合作论坛由巴西巴伊亚州经济社会研究院、巴伊亚州计划厅、巴伊亚州副州长办公室、中国驻里约热内卢总领事馆、中国山东宏观经济研究院联合举办。论坛聚焦智慧城市、低碳经济和运输物流等主题，鼓励中国和巴西巴伊亚州的企业和机构开展经济社会发展研究和合作项目开发方面的交流，分享先进技术在基建、能源、环境、通信、医疗、金融等领域的转化应用经验。

中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜，中巴企业家委员会副主席、中海油巴西公司总经理黄业华等出席论坛开幕式。

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