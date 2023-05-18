图为中国驻埃及大使廖力强致辞。人民网记者 沈小晓摄

人民网开罗5月17日电（记者黄培昭、沈小晓）近日，首届埃及中文教师交流会暨说课试讲大赛颁奖典礼在埃及开罗大学举行。中国驻埃及大使廖力强、开罗大学校长胡希特、中国驻埃及大使馆教育公参卢春生、开罗大学孔子学院埃方院长李哈布出席典礼。埃及高校孔子学院院长、中文系主任、中文试点中学校长及有关师生到场。

廖力强在致辞中指出，中国和埃及作为世界两大文明古国，两国人民特别是青年，有责任也有需要不断增进对彼此文明的了解，希望两国青年能够通过语言学习，促进中埃文明对话，为当今世界上纷繁复杂的问题找到更加智慧、更加文明、更加可持续的解决方案，为人类文明发展作出新的贡献。

胡希特指出，中埃两国同为文明古国，更应以开放包容的胸怀，促进文明交流与互鉴，学习双方先进的教育理念。校长表示，中埃两国友谊源远流长，开罗大学对中文教育发展给予大力支持的同时，也欢迎中国留学生到开罗大学学习阿拉伯语，为中埃双方输送双语人才。

此次比赛分成中学本土教师、高校本土教师与高校中国教师三个赛道，来自二十三所高校三十余名教师参赛。典礼上，来自开罗大学、苏伊士运河大学等学校的学生们表演了小品、诗朗诵和武术等。同学们的精神面貌赢得全场观众热烈的掌声。

本届赛事为埃及中文教学发展提供了新平台，产生新的推动作用。不仅对获奖教师与单位给予了肯定，更激发了现场近千名中文专业学生的学习热情。学生们纷纷表示，要加倍努力学习中文，了解更全面、立体的中国，为促进中埃友好贡献自己的力量。

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