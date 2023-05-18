人民网舟山5月17日电 （钟文兴）1942年10月，日军征用“里斯本丸”号客货船押运1800多名英军战俘从香港返回日本，途经舟山附近海域被美军击中，843名英俘遇难，384名英俘被当地渔民舍命救起。10月3日，日军上岛搜捕抓走381人。被渔民转移的伊文斯等三人后来在中国人的接力帮助下到了宁波象山并辗转经重庆回到英国，向全世界公布了日本法西斯的罪行。

2022年，国家主席习近平复信“里斯本丸”号船幸存者家属时指出，1942年中国浙江省舟山渔民英勇营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人事迹，是中英在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的重要见证，也是两国人民结下深厚情谊的历史佳话。

近日，“2023中国有约”中外媒体记者团参观舟山博物馆。在这里，随团参访的英国作家和自媒体达人托比·西蒙兹（Toby Symonds）第一次了解到 “里斯本丸”号营救事件。他告诉人民网记者：“这是一个值得铭记的故事。我很惭愧地说，我认为很多英国人也不知道这件事。我们应该记住的舟山渔民令人难以置信的勇敢和不求回报的善良。我非常感谢他们。我在我的社交平台账号上发了一条视频，让尽可能多的人知道这个故事。”

(责编：艾雯、常红)