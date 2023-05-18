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体育场、公路、学校、水井等让更多当地民众受益

中国援助尼泊尔项目赢赞誉

2023年05月18日08:49 | 来源：人民网-国际频道
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尼泊尔国家队队员在国家体育场进行射击训练。张记力摄
尼泊尔国家队队员在国家体育场进行射击训练。张记力摄

人民网曼谷5月17日电 （记者孙广勇）阳光明媚的夏日，在尼泊尔国家体育场，人们三三两两聚在一起健身锻炼、休闲娱乐，享受惬意的时光。

“小时候父亲经常带我到这里来游泳、射击、观看比赛，”一位在体育场训练的当地女孩向记者介绍，“我叫斯茹达，在加德满都一所中学上高二，从小爱好射击。可惜的是，2015年一场大地震毁损了这些设施，后来我就再没来过这座体育场。但很幸运，2019年在中国的帮助下修好了这些设施，我又可以来这训练了。”

尼泊尔国家体育中心包括射击场、游泳馆、拳击场、田径场等多个场馆。2018年至2019年，中铁十四局实施了中国政府灾后紧急援助项目，不仅修复了受损的场地和设施，还对功能进行了现代化改造升级。尼泊尔国家体育部工程管理部部长拉组·斯维斯说：“中国援助项目，非常好！让我们拥有了这些现代化的体育设施。2020年4月，在尼泊尔举办的第十三届南亚运动会上，尼泊尔取得51枚奖牌的历史最好成绩。现在，每天有数千人在这里体育锻炼、休闲娱乐。”

与援建体育场广受民众欢迎一样，中国援建的公路、学校、水井等工程让更多的人从中收益，赢得普遍赞誉。

达姆巴是一名卡车司机，每天往返中国樟木口岸和加德满都之间，现在他每跑一趟车所需的时间比原来节约一个多小时。他说，受益于中国的帮助，塔托帕尼边检站的改建升级使通关条件更好了。“以前还要卸货、重新装车，费时费力，现在车辆可以整个集装箱入关检查，方便又快捷。”

作为中尼经贸大通道的阿尼哥公路，地震后经过几次保通维修，路况也比以前好多了。对当地人来说，阿尼哥公路是唯一一条与外联络的交通要道，也是他们的发展路、幸福路。在阿尼哥公路尼泊尔段，沿线分布着科达里、巴拉比斯、卡迪州、巴克达布等多个城镇。在巴拉比斯城，一片商贸繁荣景象，经营生活物资的商户拉伊姆说：“我店里的很多物品像苹果、奶糖、大蒜等等都来自中国，尼泊尔民众非常喜欢。”

“学校使用以来，尼泊尔多所高校师生到这里参观，30多个国家的联合国维和部队人员来这里交流学习，我都会告诉他们，这是中国朋友帮助我们建设的，质量非常好。”尼泊尔国家武警学院院长欧比·卡德里表示。尼泊尔国家武警学院是具有典型中尼文化融合风格的建筑，2017年，时任尼泊尔总理奥利在出席启用仪式时称，这是中国政府和人民送给尼泊尔的珍贵礼物。卡德里希望中尼两国人民世代友好，共建共享“一带一路”倡议，让尼泊尔搭乘中国发展的快车，建设更加繁荣的尼泊尔。

在尼泊尔自然保护研究中心，一口中国援建的水井保障了单位的正常用水。中心不少工作人员都说，中国有句俗语“吃水不忘挖井人”，每每喝着甘甜的井水，我们都想起中国朋友的无私帮助。

今年是“一带一路”倡议提出十周年，也是中尼两国政府签署关于在“一带一路”倡议下开展合作的谅解备忘录六周年，中尼两国民众都期盼着两国进一步加强合作，让跨越喜马拉雅山的友谊书写新篇章。

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(责编：艾雯、常红)

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