谢莹 陶建 孙一凡

吉布提鲁班工坊建筑外观。天津铁道职业技术学院供图

每每看到装载着货物的列车从狭窄的轨道上呼啸而过，一侧踢球的吉布提少年心中都会涌出无限遐想：这条铁路会开到什么样的国家？那个国家的孩子是否也和我一样吃不饱饭？到了那个国家，能否拥有一个更美好的未来？自孩提时期起，名叫奥斯曼的男孩就在心底埋下了“铁路梦”。

由于公路运输竞争加剧和铁路设施陈旧老化，吉布提境内唯一的铁路（旧）于2012年终止运行。6年后，取而代之的是一条全新的现代化铁路。2018年1月1日，全长752.7公里、设计时速120公里，由中国中铁二局集团有限公司和中国土木工程集团有限公司联合承建、运营的亚吉铁路正式投入运营。作为东非地区的交通大动脉,连接埃塞俄比亚和吉布提，亚吉铁路是非洲第一条跨国电气化铁路，被誉为埃塞的运输生命线。

未来，亚吉铁路将完全移交给当地进行运营和维护，因此亚吉铁路急需大批专业的铁路技能人才。吉布提鲁班工坊是中国在非洲建设的第一个鲁班工坊。“服务于亚吉铁路运营管理，为吉布提培养更多的本国铁路领域人才”是设立吉布提鲁班工坊的一项初衷。

助力非洲少年铁路梦想

2019年3月28日，吉布提鲁班工坊启动运营。天津铁道职业技术学院供图

由天津铁道职业技术学院、天津第一商业学校、吉布提工商学校及中国土木工程集团有限公司等共建的吉布提鲁班工坊于2019年在吉布提工商学校揭牌运行。工坊开设了铁道工程技术和铁道运营管理两个铁道类专业与商贸、物流类两个商科类专业，开创了吉布提高等职业教育的先河，并填补了该国铁道类专业的空白。

在吉布提建立鲁班工坊并不容易。热季时最高气温直逼43度，派到当地培训的中国老师们一边忍受着湿疹、痱子等皮肤病的不适，一边教学督学是家常便饭；网络信号差，学校前后方沟通的大容量文件只有等到晚上夜深人静才能错峰传输出去；物资匮乏，需要到邻国埃塞俄比亚才能采购到一些必需品；海关手续繁琐，需要在极短的时间内解决设备运输清关的各项不确定性问题；专业认证难，与吉布提教育部总督学多次沟通并修改方案，最终在工坊启动运营前获得四个专业的全部认证，从此开启吉布提高等职业教育时代。

随着吉布提鲁班工坊的落成，少年圆梦铁路，奥斯曼成为首批鲁班工坊24名新生中一员。高中毕业于吉布提工商学校，奥斯曼求职过程并不顺利，在听说鲁班工坊和开设铁路专业后，他毫不犹豫选择了继续深造。“当知道我们国家也有了铁道专业时，我感觉就像做梦一样。”奥斯曼回忆起自己报名入学时的情景感慨道。

授人以鱼，不如授人以渔

2019年4月，铁道学院教师赴吉开展师资培训和学生辅导。天津铁道职业技术学院供图

吉布提鲁班工坊采取“政府、学校、企业多方合作模式”，建立起铁道运营实训区、机车模拟驾驶实训区和企业模拟经营认知实训室等多个教学区。学生采取理论与实践相结合的学习形式，在三年学业期间按照要求学习公共基础课程、职业基础课程和专业核心课程，并在坊外实训基地完成技能训练相关课程的学习任务。

授人以鱼，不如授人以渔。鲁班工坊通过“教师先行”的模式，推动本地铁路运营维护人才培养与技术转移合作，为当地优质人才培养的可持续发展注入生命力。疫情前，通过派中方老师到吉布提当地进行师资培训，或邀请吉布提教师来到中国校区进行理论和实践上的教学。疫情期间，采取线上授课方式，定期举办教研活动商讨解决实际教学中的疑难问题。当地老师在专业知识培训后，及时教授给当地的学生。铁道类每次固定培训6位老师，商科类为8位老师，进行轮训。截至目前，累计培训师资力量69人次，带动培养当地铁道类和商科类学生总计148名。

2020年9月，吉布提鲁班工坊学生参加铁道工程技术实训。天津铁道职业技术学院供图

鲁班是中国古代智慧的象征，表达了中国人对精益求精的工匠精神的追求。中国老师王琳勉励吉布提鲁班工坊同学们“每个国家都有鲁班，你们也一定可以成为吉布提的鲁班。”对于初次接触铁路领域的同学们来讲，前所未闻的专业知识晦涩难懂，日常教学中鲁班工坊的老师带领同学们到那噶德车站现场教学，增进大家对理论知识的理解。

目前，吉布提鲁班工坊的首批毕业生正在亚吉铁路上定岗实习。“我真的很想留在亚吉高铁上工作，这也是所有鲁班工坊学生们的梦想。”今年即将毕业的奥斯曼在接受人民网采访的时候说道。吉布提青年群体就业困难。根据世界银行统计数据，2021年吉布提15-24岁的青年人失业率高达77%。吉布提鲁班工坊为该国提培养了一批优质铁路人才，同时也显著提高了当地青年的就业竞争力。

造福“一带一路”沿线国家，未来可期

2019年3月28日，吉布提总统盖莱在鲁班工坊启动仪式上致辞。天津铁道职业技术学院供图

谈及吉布提当地对鲁班工坊的评价，天津铁道职业技术学院国际交流处教师杨晓丹表示：“最好的评价就是盖莱总统出席了我们的启动运营仪式。”

2019年，吉布提总统伊斯梅尔·奥马尔·盖莱参加了吉布提鲁班工坊启动仪式全过程，从工坊揭牌、发表致辞，再到参观工坊内实训区，最后还体验了机车模拟驾驶。盖莱总统题词写道：“非常感谢所有设计和建设鲁班工坊的工作人员，同时也祝贺即将在鲁班工坊接受培训的吉布提青年。因为鲁班工坊，吉布提的青年很幸福，感谢中国。”吉布提教育部总督学迈哈迪也给予工坊高度赞扬：“亚吉铁路的开通使当地铁路行业的重要性大大提升。吉布提致力于成为非洲的交通枢纽，鲁班工坊将极大推动当地交通运输业的人才培养，对吉布提铁路建设及工业发展有非常重要的意义。”

2019年3月28日，吉布提总统盖莱为吉布提鲁班工坊题词。天津铁道职业技术学院供图

对杨晓丹这群新时代中非合作教育“摆渡人”来说，这些激奋人心的评价正是持之以恒工作的动力。鲁班工坊建设正在成为海外职业教育服务的技术驿站和促进中外人文交流、民心相通的重要载体。

今年是提出共建"一带一路"倡议的10周年，亚吉铁路也迎来开通运营5周年。作为“一带一路”标志性项目，亚吉铁路将原本五六天的车程缩短到一两天，为吉布提和埃塞尔比亚沿线民众和货物流通提供了极大交通便利。吉布提鲁班工坊是非洲众多鲁班工坊的缩影之一。鲁班工坊有效帮助“一带一路”沿线国家培养了多样化人才、形成专业技术转移并提高了对象国就业率，为当地经济社会发展提供了人力保障和智力支撑，夯实了中非友谊之路。

(责编：刘叶婷、杨牧)