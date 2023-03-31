万泉河畔，绿意盎然。“博鳌时刻”牵动亚洲和全球目光。

3月30日上午，博鳌亚洲论坛国际会议中心主会场灯光璀璨，宾朋满座。博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式在这里举行，来自50多个国家和地区的约2000名代表齐聚一堂，共商全球发展，共促全球合作。通过真诚的交流，共识不断凝聚——弘扬多边主义，坚持团结合作，是应对挑战、共创美好未来的必由之路。

“亚洲必须保持稳定、包容和开放”

当今世界变乱交织，亚洲是维护世界和平稳定繁荣的重要力量。人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？年会开幕式上，“和平”“发展”“团结”“合作”几个关键词被反复提及。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文在致辞中列举了当前全球面临的几个最严峻的问题——气候变化、贫困、不平等，呼吁放弃对立与对抗，通过团结合作应对全球性挑战。他强调，各方应精诚合作，推动全球实现可持续和包容发展，迈向和平与繁荣的未来。

新加坡总理李显龙在致辞时说，亚洲充满活力又富有潜力，但同时受到全球动荡不安的地缘政治影响。“要实现美好前景，亚洲必须保持稳定、包容和开放。”他期待各方更加积极地为地区和全球发展繁荣作出贡献，造福亚洲和世界。

“中国的现代化和亚洲的增长使世界受益。”西班牙首相桑切斯在致辞中表示，各国只有通过对话、团结和合作才能重建信任，西班牙愿同中国及世界各国加强互动。他指出，欧洲与亚洲合作前景广阔，“让我们用行动兑现承诺”。

面对日益增多的全球性挑战，科特迪瓦总理阿希认为，各国必须坚持互帮互助，展开真诚坚定的合作。“面对共同挑战，非洲将亚洲视作战略伙伴，积极向亚洲学习。”今年是科特迪瓦与中国建交40周年。阿希表示，科中双方都为实现和平、稳定和繁荣而努力，相信双方合作必将成果丰硕。

“合作与团结，这两个词犹如灯塔，指引我们共同应对未来的挑战。”国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在致辞时表示，“团结的力量能够驱散全球碎片化的阴霾。”

“展现了促进世界和平与发展的大国担当”

人类是休戚与共的命运共同体，各国要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战、合作开创未来。作为博鳌亚洲论坛东道国，中国声音、中国方案备受关注。

马来西亚总理安瓦尔在致辞时首先感谢中国在新冠疫情期间给予马来西亚的帮助，并强调世界各国秉持团结一致、命运与共价值观的重要性。在他看来，过去几十年的世界发展历程和当下发展趋势都表明，各国有权利选择适合自身的、不同的发展道路。

去年4月，习近平主席以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲，深刻剖析当今世界面临的安全挑战，从人类前途命运高度郑重提出全球安全倡议，为解决全球安全难题、消除国际安全赤字、促进人类共同安全提供了中国方案。全球安全倡议提出近一年来，取得了一系列积极进展和成果，获得与会嘉宾的高度赞赏。

在潘基文看来，全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议与联合国2030年可持续发展议程目标高度契合，“中国坚持多边主义和推动构建全球伙伴关系令人鼓舞”。首次参会的美国哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森高度评价中方推进落实全球安全倡议的努力。他以中国促成沙特、伊朗同意复交为例说，“这正是落实全球安全倡议的一次生动实践”。

巴西总统前特别经济顾问亚历山德罗·特谢拉认为，全球安全倡议兼顾各国利益，为推进国际安全治理、应对全球安全挑战贡献了中国智慧，“展现了促进世界和平与发展的大国担当”。

“在促进全球经济可持续增长方面发挥着关键作用”

中国经济彰显强大韧性和旺盛活力，为当前艰难复苏的世界经济增添了亮色。在论坛年会开幕式上，中国经济发展前景及其带给世界的机遇，成为各方热议的话题。

“中国在促进全球经济可持续增长方面发挥着关键作用。”沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔—法季表示，沙特基础工业公司将继续与中国开展合作，推动互利共赢。“中国将今年经济预期增长目标定为5%左右，这充分证明，中国将坚定不移扩大开放，推动高质量发展。”

波士顿咨询公司的一项调查显示，在受访者中，约有75%的全球企业领袖认为，不确定性是2023年各国企业面临的最大挑战。对此，波士顿咨询公司全球资深合伙人、董事总经理吴淳表示，过去几年，中国经济彰显强大韧性，为世界经济复苏增添重要动力。“我们看到，中国坚定与世界携手共进、合作共赢，正以更加开放的姿态推进高质量发展。”

格奥尔基耶娃认为，中国经济复苏动能十分强劲，预计2023年中国经济对世界经济的贡献率将达到甚至超过1/3。国际货币基金组织分析认为，中国GDP每增长1%，将促进亚洲国家经济增长0.3%。她表示，《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施一年多来，中国与其他成员国进出口总额同比增长7.5%，对其中8个成员国的进出口增速超过了两位数，为区域经济发展提供强大动能。

主会场内，《万泉河水清又清》旋律悠扬。主会场外，清澈的万泉河水与九曲江、龙滚河汇聚，一道奔向大海，正如和平、发展、合作、共赢的时代潮流奔涌向前。

（本报记者高石、俞懿春、陈尚文、王海林、张朋辉、张梦旭）

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 03 版）

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(责编：牛镛、杨光宇)