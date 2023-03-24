应俄罗斯联邦总统普京邀请，习近平主席3月20日至22日对俄罗斯联邦进行国事访问。俄罗斯各界人士认为，习近平主席此次访问是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅，具有里程碑意义，为俄中新时代全面战略协作伙伴关系发展注入新动力。

“开启了俄中友好新篇章”

作为最大邻国和全面战略协作伙伴，中俄关系在各自外交全局和对外政策中都占据优先地位。此次访问期间，中俄元首就两国关系及共同关心的重大国际和地区问题进行了真挚友好、富有成果的会谈，达成许多新的重要共识。两国元首共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署。

“习近平主席再次当选中国国家主席后选择俄罗斯作为首次出访国家，充分表明俄中关系在各自外交全局和对外政策中都占据优先地位。习近平主席此访进一步深化两国友谊，促进双方互利合作。”俄罗斯欧亚地缘战略研究所所长叶夫根尼·巴扎诺夫表示，“未来双方将在此次访问成果的基础上不断拓宽合作领域，共同推动俄中关系继续行稳致远。”

俄罗斯圣彼得堡国立经济大学中国与亚太国家研究中心主任塔季扬娜·乌尔茹姆采娃表示：“习近平主席此次重要访问成果丰硕，开启了俄中友好新篇章，使两国深厚友谊持续焕发出新的生机和活力。两国不断深化战略互信，共同规划推进双边关系发展和扩大各领域互利合作，为实现共同发展提供强大动力。”

俄中友好协会副主席、莫斯科国际关系学院教授基里尔·巴尔斯基表示，习近平主席此访进一步丰富了俄中关系内涵，体现两国深化俄中新时代全面战略协作伙伴关系的共同愿望。俄中两国和两国人民将继续携手同行，共享发展成果，共同开创双边关系更加美好的未来。

在俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任季莫费·博尔达切夫看来，习近平主席此访充分彰显俄中关系的高水平。两国从双方关系长远发展和人民福祉出发，进一步深化友好伙伴关系，拓展互利合作。相信双方将在发展振兴的道路上继续并肩前行，实现共同发展繁荣。

俄罗斯团结银行副总裁谢尔盖·沙罗诺夫表示，习近平主席此访对俄中关系发展具有重要深远意义，将为两国人民带来更多福祉。俄中友谊必将持续巩固，双方互利合作前景必将更加广阔。

“有力提升两国各领域合作水平”

在中俄双方共同努力下，两国政治互信、利益交融、民心相通不断深化，经贸、投资、能源、人文、地方等领域合作持续推进，合作领域不断扩大，共识进一步加强。

“习近平主席此次访问推动两国把高水平政治互信转化为更多务实合作成果。”俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示，两国关系的高水平体现在日益深化的交流合作中。近年来，俄中关系实现蓬勃发展，“未来，双方互利合作的巨大潜力将不断释放，为世界经济增长作出新的重要贡献。”

“习近平主席此访将有力提升两国各领域合作水平。”俄罗斯莫斯科国立师范大学社会人文教育学院教授叶夫根尼·阿夫多库申表示，俄中合作潜力大，涵盖领域广，不断密切各领域合作契合两国人民的利益和福祉。“相信两国全方位务实合作成果将不断涌现，合作质量和体量将持续提升，更好助力彼此实现发展目标。”

欧亚铁路物流股份公司总裁阿列克谢·格罗姆表示，俄中合作内容丰富、形式多样、基础坚实。习近平主席此访为俄中推动欧亚经济联盟与“一带一路”建设对接合作提供重要契机，将进一步促进两国共同发展。“相信俄中关系不断深化，将为两国人民创造更加美好的生活。”

“习近平主席此访将继续深化两国人文领域合作。”俄罗斯阿尔希波夫基金会主席伊万·阿尔希波夫表示，他一直积极参与推动两国青年在体育方面的交流活动。相信未来俄中将持续拓展教育、科技、文化、旅游、体育、卫生及其他领域交流，两国友谊与合作必将更加枝繁叶茂。

俄罗斯国立人文大学孔子学院俄方院长塔拉斯·伊甫琴科认为，习近平主席此访对发展新时代俄中关系具有里程碑意义，也将进一步促进两国人文交流合作。近年来，俄中人文交流机制不断完善健全，双方人员往来更加密切，教育合作取得丰硕成果，为增进两国民众友谊和促进文明交流互鉴作出重要贡献。俄中人文合作基础扎实，相信未来两国将继续拓宽交流渠道，创新合作机制，开展更多务实合作项目，推动双方人文交流迈上新台阶。

“为两国和世界长远发展注入更多正能量”

当前，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。作为联合国安理会常任理事国和重要大国，中俄关系的意义和影响远远超出双边范畴。

俄中友好协会副主席、俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，当前国际形势充满不稳定性、不确定性，和平与发展仍然是时代主题。习近平主席此访顺应和平与发展的时代潮流，推进世界多极化和国际关系民主化。

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申认为，俄中都坚定支持世界多极化、推动国际关系民主化。俄中两国坚定践行真正的多边主义，将推动多极化趋势发展，推动全球治理体系变革完善。

“中国在国际和地区事务中发挥重要积极作用。”巴扎诺夫认为，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，受到包括俄方在内的国际社会积极响应。“习近平主席此访将推动两国继续坚定维护真正的多边主义，加强在多边框架内沟通协调，为地区和世界发展进步作出重要贡献。”

俄罗斯普列汉诺夫经济大学副教授塔季扬娜·斯克雷利表示，面对深刻复杂演变的国际形势，俄中两国在反对单边主义、完善全球治理等方面积极开展双多边协作，在金砖国家、上合组织、亚太经合组织等多边框架下开展务实合作，为共同应对全球性挑战贡献宝贵力量。

“习近平主席此访将促进双方继续携手，引导和推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所“俄罗斯·中国·世界”中心首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基说，“作为联合国安理会常任理事国，俄中关系保持健康稳定发展，将为两国和世界长远发展注入更多正能量。”

（本报莫斯科3月23日电 记者于宏建、曲颂、肖新新、隋鑫、谢亚宏、荣翌）

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 02 版）

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