人民网记者 李志伟

今年3月20日是美国发动伊拉克战争20周年。在这场战争之中，美军在伊拉克犯下了罄竹难书的罪行。这场战争造成的损失难以估量，导致约20万至25万平民死亡，在伊拉克境内爆炸的贫铀弹累计超过3400吨。这场战争始于谎言，当时美国及其西方盟友以所谓伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由，绕过联合国安理会，入侵伊拉克。20年后，美国舆论聚焦伊拉克战争，反思这场战争给美国以及世界带来的巨大痛苦与灾难。美国有线电视新闻网一篇文章指出，“伊拉克战争是美国在21世纪初的原罪”，这是一场在错误假设下进行的战争，不但损害了美国在世界上的地位，还损害了美国政府在公民中的信誉。

时至今日，美国发动伊拉克战争的“借口”——所谓的大规模杀伤性武器，依然未见踪影。目前，美国社会围绕伊拉克是否拥有大规模杀伤性武器依旧在进行激烈的讨论。美国有线电视新闻网国家安全分析师、华盛顿智库“新美国”副总裁伯根在文章中写道，20年前，小布什和美国政府高级官员当时不断地向美国民众说，伊拉克的领导人萨达姆拥有大规模杀伤性武器，并与“基地”组织有关联。这些说法导致大多数美国人相信萨达姆参与了“9·11”事件。“但是，没有任何令人信服的证据表明萨达姆帮助了恐怖分子，而且萨达姆也没有美国官员所宣称的大规模杀伤性武器。”

美国皮尤研究中心刊文说，这场战争导致4000多名美国军人和数十万伊拉克人死亡。小布什和美国政府高级成员花了一年多的时间叙述所谓伊拉克对美国和盟国构成的危险。考虑到公众的情绪，小布什政府使用了两个有力的论点：第一，萨达姆拥有“大规模杀伤性武器”；第二，萨达姆支持恐怖主义，并与恐怖组织有密切联系。然而，随着独立委员会和政府委员会做了大量调查后发现，这两种说法都没有事实依据。

这场战争造成的影响也是深远的。埃菲社报道说，20年后，伊拉克战争的数字令人震惊，根据独立组织“伊拉克战争期间平民死亡人数统计网站”统计，自2003年以来，有18.6万至21万名伊拉克平民丧生。另据五角大楼的数据，有4500多名美军死亡。

美国《大西洋》月刊网站刊文说，美国入侵伊拉克是一个是“严重且代价高昂的错误”。美国没有给中东地区带来稳定，相反，令伊拉克陷入了内战。利比亚、叙利亚也紧随其后爆发内战。一个可怕的、极端的“伊斯兰国”在伊拉克、叙利亚横行肆虐。数以百万的难民涌向了欧洲，颠覆了欧洲大陆的政治格局。这场战争也改变了美国政治格局。希拉里、杰布·布什竞选总统的希望破灭。特朗普将自己塑造成伊拉克战争的事后反对者，这帮助他赢得了2016年总统选举。

纽约城市大学布鲁克林学院教授穆斯塔法·巴尤米表示，以美国为首的入侵行动摧毁了伊拉克，还导致约900万人流离失所，破坏了伊拉克本已岌岌可危的环境。美军的入侵也打破了中东地区的稳定，是造成今天全球移民危机的主要原因。布朗大学的“战争成本”项目指出，美国在“9·11”事件之后发动的所有战争，造成流离失所的人数至少为3800万，“超过了1900年以来，除二战以外的所有战争造成流离失所的人数总和”。

美国前弗吉尼亚州议员理查德·布莱克表示，美国不断插手他国事务，推翻了一些国家原本的合法政府。美国至少要为过去二十年里的两场重大冲突负责，即伊拉克战争和乌克兰危机。他说，讽刺的是美国在伊拉克并没有赢，最终导致很多人家破人亡。布莱克批评称，美国政客不顾美国人民的反对，在寡头和军火商的游说下，为了特定的所谓“精英”群体的利益采取行动。

英国《卫报》网站刊文说，伊拉克战争开启了“后真相时代”，而美国是罪魁祸首。“我们绝不能忘记小布什政府在‘9·11’事件后，是如何操纵事实、媒体和公众的，当时政府拼命想要发动伊拉克战争。”

巴尤米表示，“换句话说，这一切都是谎言，以及更多的谎言。”根据美国非营利组织“公共廉正中心”的数据，在“9·11”事件后的两年里，布什和他的高级官员们公开说了至少935个关于萨达姆对美国构成威胁的谎言。他说，在美国入侵伊拉克之后，“谎言机器在美国政府中变得制度化，并得到了美国媒体的怂恿”。

巴尤米表示，美国公众对政府的信任在小布什执政期间急剧下降，目前接近历史最低点。而美国的社交媒体公司开始放大美国政客们所说的谎言。“在入侵伊拉克20年后，这场拙劣的战争继续削弱美国的政治生活。这可能是一个难以面对的现实，却是不争的事实。”

(责编：贾文婷、常红)