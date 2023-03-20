新华社莫斯科3月20日电 3月20日，莫斯科暖阳高照。当天下午，国家主席习近平乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。俄方在机场举行隆重迎宾仪式。

当地时间下午1时许，习近平主席乘坐的专机抵达莫斯科伏努科沃专机机场。习近平主席步出舱门时，俄罗斯副总理切尔内申科等政府高级官员在舷梯旁热情迎接。

俄方在机场举行隆重迎宾仪式。军乐团奏中俄两国国歌。习近平主席检阅俄罗斯三军仪仗队并观看分列式。

习近平主席发表书面讲话，代表中国政府和中国人民，向俄罗斯政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平主席强调，中俄两国是山水相连的友好邻邦。双方坚持在不结盟、不对抗、不针对第三方原则基础上巩固和发展双边关系，树立了新型大国关系典范。中俄关系发展成果给两国人民带来了实实在在的好处，为世界发展进步作出了重要贡献。

这是习近平主席自担任国家主席以来第九次访问俄罗斯，也是时隔三年多后再次到访莫斯科。

抵达时，俄方在机场举行隆重迎宾仪式。

新华社记者丁海涛摄

新华社记者黎藜摄

记者看到，大批俄罗斯媒体同行前来报道，不少人从排队进入机场时就开始连线报道。

新华社记者黎藜摄

“热烈欢迎习近平主席访问俄罗斯。”机场通往市区的主要街道上，多个大型标语牌、电子屏展示着欢迎的讯息。

3月20日，莫斯科市区内一处建筑亮起“中国红”大屏幕。新华社记者曹阳摄

在中国领导人下榻酒店附近，众多俄罗斯青年和中国留学生、中企员工、华侨华人热情挥舞着两国国旗。“热烈欢迎”的口号，同俄语的欢呼声，交织在一起。

新华社记者白雪骐摄

莫斯科红场上，蓝天白云，很多市民趁着好天气外出游玩。

3月20日的莫斯科红场。新华社记者鲁金博摄

一对年轻夫妻告诉记者，几天前就很欣喜地通过新闻得知中国领导人即将来访，“莫斯科今天天气真好，欢迎习近平主席在这样一个日子到来”。

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